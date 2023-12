"Se van a privatizar todas las empresas del Estado"

En la previa al supuesto lanzamiento del proyecto para desregular la economía, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó otra entrevista televisiva en la que anticipó que el Gobierno buscará privatizar empresas del Estado.

El funcionario anticipó en diálogo con LN+ que "las empresas del Estado que se puedan privatizar, en el corto plazo se van a privatizar", y aclaró que "las que no se puedan privatizar, porque es más difícil, por razones técnicas, se va a tratar de mejorar sus cuentas".

"Toda empresa que sea ineficiente, que le cuesta plata al Estado, por definición estaría bueno privatizarla. Aerolíneas Argentinas es un ejemplo. Hay un equipo hoy evaluando cada una y que se quiere ejecutar en el corto plazo lo que efectivamente sea posible", detalló el ministro.

INSISTIO QUE LAS MEDIDAS DE AJUSTE “FUERON MUY BIEN RECIBIDAS”

Caputo dijo que las medidas anunciadas el martes pasado "fueron muy bien recibidas" y que esto quedó demostrado en la reducción de la brecha cambiaria.

"El ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de $360 a $800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Estaba $1100, se hubiera ido a $2000, $2500. Lejos de pasar eso, ha caído de $1100 a $980, y hoy estamos en la brecha más baja, del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019. Si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar", subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

En lo que respecta al tema precios, Caputo señaló que "no es solo la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida debajo de la alfombra" y ratificó que los próximos meses serán de "inflación dura".

"El control de precios no funciona nunca. Van a ser meses de inflación dura. Pero hay que dar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando van a ser para revertir ese proceso. La inflación va a tender a ceder y las cosas se van a encaminar", pronosticó.

Sobre las medidas de ajuste anunciadas, el ministro sostuvo que "se concentró en reducción del gasto público, desde la reducción de ministerios, secretarías, autos, transferencias discrecionales a las provincias, gastos administrativos".

"Eso constituye el 60%. Te diría que es más, porque yo considero que los subsidios no son tales, son también usos de los recursos públicos para hacer política, son un perjuicio para los que menos tienen", agregó.

En el plano monetario, Caputo mencionó "el famoso tema de las Leliqs", sobre el que dijo que "el problema de base es fiscal".

Al respecto, dijo que "esas Leliqs se desarman. Se pueden desarmar de manera gradual y de shock. Y no son excluyentes. Nosotros estamos usando ambas herramientas".

Caputo dijo que el Gobierno está aplicando medidas de "shock" y otras de corte "gradual", y señaló: "Gradual, por un lado, vamos a tratar de aumentar la demanda de dinero. ¿Y cómo lo hacés eso? Generando más confianza".

"Y hay otras más de shock. Una que es que no va a haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro. Le estamos dando la independencia que tanto se pide. Se va un tercio de la emisión que se venía generando", completó.

En otro tramo del reportaje, Caputo ratificó que "la prioridad es ir a déficit cero. A ninguno nos gusta subir algún impuesto. Pero, dentro de lo que se estaba haciendo en este paquete de medidas, tenía su lógica. Vamos a estar recomponiendo reservas, ya bajó la tasa de interés, el tipo de cambio libre, lejos de subir, cayó, y hoy volvimos a la brecha de diciembre de 2019. Es decir, en una semana se corrigieron cuatro años de desmanejo cambiario".

QUE DIJO SOBRE LAS JUBILACIONES Y PLANES SOCIALES

Sobre el tema jubilados, el ministro señaló que "con la fórmula anterior, lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos cuatro meses producto de esa fórmula, hubiera significado, para el fisco, un ahorro de dos puntos de déficit".

"Si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo, más o menos, en los próximos meses en un 40%. Esa fórmula es muy mala. El Gobierno no está especulando, está protegiéndolos", enfatizó al reconocer la decisión de modificar la norma votada durante la administración anterior.

Caputo dijo, además, que "los Planes Potenciar se congelan. No los estamos eliminando. Lo que estamos diciendo a las provincias es no tenemos plata, que es la realidad".

"Hay muchos gobernadores que ya han entendido que estamos frente a un sistema nuevo, que la gente entendió el cuento de que el problema no es el dólar, ni la inflación, ni la deuda, sino que es el déficit fiscal. Y hoy está exigiendo eso", afirmó.

PODER ADQUISITIVO, SUELDOS, SUBSIDIOS Y TARIFAZOS

Sobre el tema sueldos y la posibilidad de una recomposición tras las medidas de ajuste, Caputo ratificó que "se va camino a paritarias libres. Todo, en realidad, estamos convergiendo a que sea lo más libre posible".

En el tema subsidios, el ministro señaló que la corrección se va a realizar de manera gradual.

"Los subsidios hoy tanto de energía como de transporte son dos puntos de producto. Los vamos a ir corrigiendo a razón, aproximadamente, de un tercio por año. Entonces hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales, 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte", detalló.

"Se está cambiando el enfoque, en vez de subsidiar libremente la oferta se va a un enfoque de subsidiar la demanda. También hay diferentes sectores, se va a hacer una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos", agregó.

PRONOSTICA “UN PERIODO DURO”

Por último, al evaluar la respuesta a las medidas anunciadas, Caputo dijo: "Tenemos absoluta confianza que lo que estamos haciendo va a ser para mejor. Por primera vez en mucho tiempo en Argentina vamos a resolver la madre de todos los problemas. Va a haber un período duro y el contrato nuestro es decir la verdad. Por lo tanto, no vamos a ocultar esto".

"Ese momento duro no es producto de las medidas que hemos tomado y las que vamos a seguir tomando. Es producto de todos los desmanejos que se han hecho en los últimos años", recalcó.

"Todas las medidas que estamos tomando, quédense tranquilos que nos van a llevar al camino correcto. ¿Por qué? Porque han funcionado en todos lados del mundo. La única razón por la que acá no han funcionado es porque nunca hemos tomado las medidas correctas", aseveró.

"Pueden quedarse tranquilos que en el mediano plazo vamos a estar encaminados a ser un país mejor, con menor inflación, más crecimiento, y vamos a reemplazar planes sociales por trabajo", finalizó el ministro.