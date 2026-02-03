Se viene el primer encuentro familiar de Esculturas en Arena

La propuesta tiene por objetivo promover la creatividad en familia y encontrarse en el espacio público.

En el marco de la agenda de verano que lleva adelante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, el próximo domingo en la Costanera, con inscripción previa, se concretará –de 14 a 16- el primer encuentro familiar de esculturas denominado “Manos en la arena”.

La actividad gira en torno a la construcción colectiva de castillos de arena, fomentando el trabajo en equipo y la expresión artística al aire libre, utilizando únicamente materiales del entorno y herramientas básicas como palas y baldes. Está destinada a familias de 4 a 8 integrantes. Cada grupo contará con un adulto responsable y participarán 30 familias que tendrán un espacio delimitado de 2 por 2 metros.

En relación a la actividad, la secretaria Liliana Peralta remarcó que “la propuesta es de carácter recreativo y participativo y busca promover la creatividad en familia y encontrarse en el espacio público. Sin duda será un momento especial para jugar, crear y compartir una tarde diferente junto al mar”.

En la previa y durante el evento, habrá artistas locales de artes visuales y audiovisuales acompañando la jornada. Los interesados en participar del encuentro podrán inscribirse a través de WhatsApp al número 297 623 1822.