Se viene en Rada Tilly la 19ª edición del Streetball

El tradicional torneo de básquet callejero se desarrollará el 31 de enero y 1 de febrero en la Bajada 20 de la villa balnearia.

El Club Náutico Rada Tilly informa que encuentran abiertas las inscripciones para participar de la 19ª edición del Streetball, tradicional certamen de básquet callejero que se jugará el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la Bajada 20 de la villa balnearia.

“Un torneo que forma parte de nuestra historia y que vuelve a reunir a la familia del básquet en el asfalto, con los valores de siempre”, destacan desde el Facebook oficial de Basquet Nautico Rada Tilly.

Las categorías que tomarán parte de este torneo -y con sus respectivos valores de inscripción- son: Minimixto (80 mil pesos); U13 Femenino y Masculino (100 mil); U15 Femenino y Masculino (100 mil); U17 Femenino y Masculino (100 mil); U23 Masculino (140 mil); Libres Femenino y Masculino (140 mil); Libres Mixto (140 mil).

Los que quieran tomar parte de esta nueva edición se pueden contactar por privado, por mail a [email protected] o por WhatsApp al 297 478 8656. El cierre de la inscrpición será el 28 de enero.

Cabe destacar que cada equipo deberá tener un máximo de cuatro jugadores y un mínimo de 3. En categoría Libres Mixto deben ser sí o sí 4 jugadores (2 mujeres y 2 varones).