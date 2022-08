Seba Orresta: "tenemos un plantel renovado y hay que laburar mucho"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa con su preparación, con miras al inicio de la temporada 2022-2023 de la Liga Nacional de Básquetbol, previsto para el 5 de octubre.

El equipo que conduce Martín Villagrán realizó este jueves por la mañana una hora de trabajos con pesas y luego lo continuó haciendo fundamento en el piso del Socios Fundadores.

Tras la práctica, Sebastián Orresta, flamante capitán, dialogó con El Patagónico. El base tucumano nacido en Tafi Viejo habló sobre las nuevas expectativas que tiene en la temporada que se viene y que lo tendrá justamente con el rol de capitán, que representará su primera vez en la Liga Nacional.

“Empezamos bien, estamos laburando de buena manera. Las expectativas son las mejores, como siempre. Tenemos un plantel renovado, muchos jóvenes y aspiramos tener un buen año. Sabemos que tenemos que laburar mucho porque por ahí no tenemos el talento y la experiencia de temporadas anteriores, pero lo vamos a tener que suplantar con energía, intensidad y laburar bastante”, expresó el base de 29 años, quien se apresta a jugar su tercera temporada seguida con los colores del “Verde”.

Ante la ida de Diego Romero al básquetbol colombiano, Orresta fue designado como nuevo capitán del plantel profesional de Gimnasia. “La verdad que no me lo esperaba, porque no pensaba que Diego saliera del equipo. Es un referente del club, de la ciudad y no lo esperaba”, confesó.

“Hoy toca que la responsabilidad esa la tenga yo. Por suerte pude aprender cosas de él, cosas de otros capitanes que tuve en otros equipos, así que estoy tranquilo. Hay que tratar de guiar al equipo, a los compañeros y a los más chicos en esta temporada. Es la primera vez que voy a ser capitán de un equipo y esperemos que sea de la mejor manera”, expresó el base que en la última temporada promedió 9.8 punto por juego.

Dentro del grupo nuevo de jugadores que se sumaron al plantel, está Iván Gramajo, escolta tucumano y primo de Orresta, con quien compartirá equipo como lo hizo en Ferro Carril Oeste.

Al respecto, Orresta resaltó: “ya lo habíamos hecho en Ferro, hemos jugado en inferiores en nuestro club también, en Talleres de Tafi Viejo. El es mucho más chico que yo, tiene tres años menos, pero en ese momento uno jugaba en categoría Cadete, Juveniles hasta la Primera. Así que por ahí a veces coincidíamos y el último paso que estuvimos juntos fue en Ferro, tuvimos una muy buena temporada llegando a semifinales y ese momento fue bueno, porque nos encontrábamos bastante en la cancha. Había mucha química y

podíamos dar un plus más al equipo”.

Y respecto de la química de equipo, teniendo en cuenta los nuevos jugadores que se sumaron al plantel, Orresta dijo: “es una cuestión de adaptación, ahora que van a venir jugadores nuevos, tenemos que mostrar cómo es la idea de Martín (Villagrán). Creo que va a llevar algunos partidos, y es lógico que cueste un poco. Así que los que vengan dentro de poco, que se acoplen de la mejor manera y que se pongan al ritmo de lo que quiere jugar Martín”, sentenció.