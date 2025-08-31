Segunderos en los semáforos para prevenir accidentes

Con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial, el municipio avanza en trabajos con los semáforos.

Durante el fin de semana, el director general del Centro de Control del Tránsito, Pedro Tamayo, manifestó que avanzaron con la colocación de segunderos en distintos semáforos de la ciudad.

“Los trabajadores empezaron a colocar decrementadores en los distintos semáforos de la ciudad, recambiando algunos que estaban fallando como el de Moreno e Yrigoyen”, indicó Tamayo.

Asimismo, el funcionario resaltó que desde su área trabajan en la reposición de los mismos en cada zona. “Colocamos también en Los Búlgaros, en la Federación 1. Luego iremos programando para ir viendo dónde recambiar. La idea es ir comprando para que todos los que se puedan poner y mejorar la transitabilidad”.

“Los mismos vecinos han pedido en los lugares donde se han sacado y en eso estamos trabajando y avanzando”, concluyó Tamayo.