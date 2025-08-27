En el marco de la investigación por la agresión de una patota de la UOCRA al contratista Fabio Cattani en Puerto Deseado, la Policía de Santa Cruz allanó el martes seis domicilios y detuvo a un sospechoso.

Seis allanamientos y un detenido por agresión al contratista Cattani

Cattani, de 56 años, empresario de la construcción, fue atacado y golpeado brutalmente el 11 de agosto durante una manifestación de la UOCRA, sufriendo gravísimas heridas que motivaron su traslado al Hospital Zonal de Caleta Olivia donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

El caso cobró notoriedad nacional ya que durante los incidentes había policías que no intervinieron, pero además la jueza subrogante de Juzgado Penal de Puerto Deseado, Jessica Hernández, se habría excusado de intervenir en el caso ya que su hermano era uno de los agresores, según lo manifestaron familiares de la víctima.

Ahora se sabe que la causa quedó en manos del juez de Instrucción Penal Nº 2 de Caleta Olivia, dr. Gabriel Contreras, quien en base a las investigaciones realizadas por la DDI dispuso las medidas procesales ejecutadas el martes de esta semana.

PROCEDIMIENTOS

En tal sentido, de acuerdo al informe suministrado por la División Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial, los allanamientos ordenados por el citado magistrado fueron supervisados por el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, y el comisario mayor Pablo Daniel Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.

Los mismos contaron con la colaboración de efectivos de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, Comisaría de Puerto Deseado, Guardia de Infantería Caleta Olivia y Guardia de Infantería Pico Truncado.

Resultados obtenidos:

- Domicilio en calle 28 de Noviembre 2.032: no se hallaron elementos de interés; en la requisa personal de un sujeto se incautó un teléfono celular marca Razr, modelo 50. El individuo quedó detenido, trascendiendo que se apellidaría Moreira.

- Barrio Randisi, casa 15: sin resultados de interés.

- Calle Talleres Volcán 1981: durante la requisa personal se incautó un teléfono celular marca Samsung J2.

- Calle Perito Moreno 838: sin resultados en el domicilio; en requisa personal realizada en la vía pública se incautó un teléfono celular marca Samsung.

- Calle Buque Pesquero 1.986: se incautaron dos teléfonos celulares marca Motorola.

- Calle Pampa Alta 1972: no se hallaron elementos de interés, registrándose la ausencia del morador.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, con los elementos incautados puestos a disposición del magistrado interviniente.