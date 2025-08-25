Selecciones de Chubut participaron de la Copa Abierta "Ciudad de Luis Beltrán"

El último fin de semana se disputó en la ciudad de Luis Beltrán, Río Negro la Copa Abierta de Vóley dispuesta para categoría libres, en la sedes del Gimnasio Municipal y del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.
Con el respaldo de Chubut Deportes, participaron del encuentro los seleccionados chubutenses Sub-18, tanto masculino como femenino, que tomaron esta incursión como parte de la preparación rumbo a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que este año tendrán como sede a la provincia de La Pampa en el mes de diciembre.
Del certamen participaron un total de 15 equipos de distintos puntos de la vecina provincia y las selecciones chubutenses. Tras tres jornadas cargadas de partidos, los representativos de la Asociación Deportiva Centenario y Cipolletti, en masculino y femenino respectivamente, se quedaron con el título.
En tanto la participación chubutense dejó al equipo femenino en un importante cuarto lugar y al masculino, en sexta posición.
Más allá de las actuaciones, la importancia de esta participación (ante equipos de categoría libre), fue la posibilidad que tuvieron los deportistas de competir y medirse ante rivales de gran nivel y a los entrenadores, para sacar conclusiones y ajustar detalles de cara a los últimos meses de preparación de cara al gran objetivo del año, que será la contienda binacional en la provincia de La Pampa.
Posiciones finales
Masculino:
1-Asociación Deportiva Centenario.
2-Universitarios del Comahue.
3-Escuela Municipal de Luis Beltrán.
4-Deportivo Viedma.
5-Seleccion de Río Negro.
6-Selección de Chubut.
7-Sol de Mayo.
Jugador destacado del torneo: Gastón Baltore de Asociación Deportiva Centenario.
Femenino:
1-Cipolletti.
2-El Bigua.
3-Deportivo Viedma.
4-Seleccion de Chubut.
5-Escuela Municipal de Luis Beltrán.
6-Choele Choel.
7-Río Grande.
8-Escuela Madrynense.
Jugadora destacada del torneo: Mariana Calvo de Cipolletti.