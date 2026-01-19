El pronóstico oficial anticipa una semana con altas temperaturas al inicio, un descenso marcado a mitad de semana y un nuevo repunte hacia el viernes en Comodoro Rivadavia.

Semana calurosa en Comodoro: el lunes arranca con 31°C

Este lunes 19 de enero se presenta ligeramente nublado por la mañana y algo nublado durante la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 31°C, con una mínima de 15°C. El viento soplará del noroeste y oeste, con velocidades entre 7 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

Cómo seguirá la semana

Martes: calor sostenido, con 18°C de mínima y 30°C de máxima.

Miércoles: descenso térmico marcado, 19°C de mínima y 22°C de máxima.

Jueves: jornada fresca para la época, con 11°C de mínima y 22°C de máxima.

Viernes: vuelve el calor, 15°C de mínima y 30°C de máxima.

Sábado: temperaturas moderadas, 16°C a 26°C.

Domingo: clima estable, con 19°C de mínima y 25°C de máxima.

No se esperan lluvias significativas en los próximos días.