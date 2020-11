Sergio Hernández dirigirá al Zaragoza de España

Sergio Santos Hernández fue oficializado este martes como nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, con el que tendrá la primera experiencia de su carrera en la Liga ACB de España, y por lo que dejará la Selección argentina en las dos ventanas internacionales de noviembre y febrero.

Hernández, el DT más ganador de la Liga Nacional y que tiene doce años al frente de la Selección argentina (en dos períodos donde fue bronce olímpico en 2008 y plata mundial 2019), cumplirá así su anhelo de dirigir en la Liga más importante de la FIBA, fuera de la NBA. "Oveja" tendrá su segunda experiencia en Europa, tras dirigir al Cantabria Lobos de la LEB en la temporada 2002/03, e irá a la misma ciudad donde León Najnudel -padre de la Liga Nacional argentina- se convirtió en el primer argentino en dirigir ACB en 1983, consagrándose en diciembre de ese año al ganar la Copa del Rey con el CAI Zaragoza, que es otro club y no el actual Casademont. Hernández estará al frente del club hasta el final de esta temporada, por lo que no dirigirá las ventanas de noviembre y febrero, que la Confederación Argentina (CABB) deberá resolver a quién pondrá al frente del conjunto albiceleste. En la renovación de su contrato con la CABB, Hernández tenía la opción de convertir en part time su convenio si recibía una oferta como ésta. La posibilidad más latente es que Silvio Santander, primer asistente de Hernández, sea el que se haga cargo al menos para los partidos de fin de mes, en Buenos Aires.

“Primero quiero agradecer a la CABB, que me facilitó las cosas para que yo pueda cumplir este objetivo de dirigir en un equipo importante de Europa. Aclaro que no me voy porque no esté conforme ni porque me parezca poco el desafío de la Selección, sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez. Esto no significa que, a futuro, yo pueda volver a ocupar el puesto en la Selección”, mencionó “Oveja” en un comunicado que difundió la Confederación Argentina en su sitio oficial.

“Hace muchos años que estoy esperando entrar en una de las mejores ligas del mundo, como es la ACB, y en este caso es Zaragoza, un club histórico, con mucha cultura deportiva, en una ciudad basquetbolera, con un interesante proyecto deportivo y una plantilla muy valiosa. Un combo de cosas que esperaba hace tiempo y se dio justo ahora. Me duele en el alma dejar la Selección, pero es una oportunidad muy buena. Una vez terminado el contrato, decidiré los pasos a seguir”, agregó Hernández, que viene de conducir a la Selección a lograr un histórico subcampeonato mundial el año pasado en China.

Más allá del alejamiento de “Oveja” al frente de la Selección, la entidad que preside Fabián Borro confirmó que será el resto del actual cuerpo técnico de la Selección el que se hará cargo de conducir al equipo en las ventanas clasificatorias para la próxima AmeriCup que se jugarán en noviembre y en febrero del 2021. “No es momento de modificar nada”, indicó el titular la CABB.

“No hay dudas que Sergio está en el mejor momento de su carrera y que éste era su gran anhelo que nosotros quisimos ayudar a concretar. Por eso nos produce felicidad que pueda cumplir el sueño y de esta manera prestigie a todo nuestro básquet en el máximo nivel mundial. No es sencillo dirigir en Europa y menos aún en la ACB, la mejor liga de ese continente y en un club emblemático en el cual, por caso, dirigió León Najnudel. Nos ponemos felices por él y esperamos que su regreso sea pronto, ojalá para dirigir los Juegos Olímpicos de Tokio”, agregó Borro.

En relación al futuro de Sergio Hernández y su posibilidad de volver a manejar el seleccionado para dirigirlo en los próximos Juegos Olímpicos, es importante remarcar que la intención de ambas partes es que “Oveja” esté sentado en el banco para Tokio 2020. Pero frente a la reglamentación que impulsa la liga ACB, de que un entrenador no puede dirigir teniendo otro contrato vigente, fue que el DT bahiense eligió dar un paso al costado y tener una nueva experiencia en el básquet de Europa.