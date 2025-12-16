El Patagonico
El Patagónico
Seros: farmacéuticas regularizan la provisión de medicamentos

Se puso en marcha un proceso de regularización sin ningún tipo de corte del servicio.

El Gobierno del Chubut informó este martes que al haber arribado a un acuerdo con las farmacéuticas, se regulariza la provisión de medicamentos a los afiliados de la obra social provincial SEROS.

A partir de este acuerdo con el Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut, la Cámara de Farmacias y la Asociación de Farmacias del Noreste del Chubut se restableció el servicio y se puso en marcha un proceso de regularización sin ningún tipo de corte.

Desde ambas partes valoraron el diálogo mantenido, “teniendo como principal objetivo la atención de los afiliados”.

