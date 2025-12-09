Shakira emocionó Vélez con un homenaje inesperado a Gustavo Cerati

La cantante dedicó un momento especial de su show a uno de los músicos más influyentes del país y desató la ovación del estadio.

Shakira volvió a deslumbrar en Argentina y dejó una postal imborrable en la primera de sus tres noches en Vélez. En medio de un show potente, cargado de energía y clásicos, la colombiana sorprendió al público cuando las pantallas encendieron la imagen de Gustavo Cerati y comenzó a sonar Día Especial, la canción que ambos compartieron y que nació de la admiración mutua y de una larga amistad.

El estadio estalló. Miles de voces acompañaron a la artista, que interpretó el tema con una profunda emoción. El gesto se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la noche y en un puente directo al corazón del público argentino, que mantiene vivo el legado del líder de Soda Stereo.

Shakira continuará este martes y el jueves 11 de diciembre en Vélez, y luego trasladará su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al estadio Mario Kempes de Córdoba, donde cerrará el tramo argentino los días 14 y 15.

Para la cantante, Argentina es una escala especial. Ella misma lo dijo arriba del escenario: lo que tiene con este país es “una historia de amor”. Y el homenaje a Cerati terminó de confirmarlo.