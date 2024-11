Sigue el acoso al periodista de Clarín: intentan hacerlo despedir y describió persecución política

La cruzada de los trolls libertarios contra Alejandro Alfie, periodista de Clarín, continúa tras varios meses de haber sido tomado como punto de descalificaciones, que hasta han sido compartidas por Javier Milei. La situación, que ya le valió una denuncia judicial por $20 millones de parte de Esteban Glavinich (conocido como TraductorTeAma en X), ahora escaló y el comunicador advirtió que están intentando hacerlo despedir de su trabajo y describió detalles que indicarían persecución política.

En su cuenta de X (antes Twitter), Alfie respondió a una nueva agresión de Glavinich, en la que también apunta contra Jorge Fontevecchia y el grupo PERFIL, por supuestamente haberle dado un “diploma” por haber sido insultado en redes. En los premios celebrados este lunes se entregó una distinción a 30 periodistas por su labor en el marco actual del malestar entre el periodismo y el Gobierno de Javier Milei. Alfie no fue premiado (aunque sí el diario Clarín), por lo que acudió a la ceremonia y reveló que la denuncia en su contra ya llegó a instancias de audiencias y mediaciones.

En su publicación, el periodista denunció: “Parece una broma de Esteban Glavinich, alias TraductorTeAma, pero no lo es. Con su abogado me llevaron a una mediación judicial, donde reclamó una cifra millonaria a mí y a Clarín, que cerramos sin acuerdo la semana pasada”. “Junto a otros tuiteros libertarios y su abogado están haciendo una campaña de compra de acciones de Grupo Clarín, para ir a la próxima asamblea y pedir que me echen del diario donde trabajo hace 17 años, en una acción similar a las de Joseph McCarthy, presionando a una empresa privada para que despida a un empleado”, detalló.

Luego señaló que la campaña fue compartida “por Milei y por La Derecha Diario, del consultor externo presidencial Fernando Cerimedo, investigado por el intento de golpe de estado en Brasil contra Lula”. “Además Glavinich (Traductor) envió en los últimos cuatro meses más de 100 mensajes de hostigamiento y fake news, como el que me acusó de ser el 'responsable directo' del ‘intento de asesinato’ de Fran Fijap, con quien me solidaricé apenas lo golpearon, pero pese a ello ese mensaje fue compartido por el presidente Milei, junto con otros seis tuits de hostigamiento de Traductor”, ahondó Alfie.

“También Glavinich (Traductor) falseó una respuesta a su reclamo por parte de Clarín, que nunca existió, fake news que fue compartida por el director de Comunicación Digital del gobierno nacional, Juan Carreira, alias Juan Doe”. “Como si eso fuera poco, hace dos meses despidieron a una empleada de la TV Pública, que tenía 24 años de antigüedad, acusándola de ‘filtrarme’ información para dos notas que publiqué en Clarín sobre el retiro voluntario de 4 funcionarios de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que maneja la TV Pública, luego de una auditoría que hizo el gobierno en los sistemas de RTA para intentar descubrir a mi fuente de información”, apuntó.

La respuesta de Cerimedo a Alfie: “¿Para qué doblas la apuesta?”

Por último, Alfie remarcó: “Insisto, puede parecer gracioso este diploma, pero no se trata de una broma de Traductor, ni de los malos modales de Milei. Esto es otra cosa”. Tras haber sido aludido, Fernando Cerimedo le respondió: “Ale, ¿no es más fácil pedir disculpas, decir que la información fue incorrecta y listo? ¿Para qué doblas la apuesta? ¿Te creés que victimizarte te suma?” (sic). “La información era correcta. Fin”, le dijo Alfie.

Cerimedo insistió: “No, y por eso tenemos que avanzar judicialmente. No trabajo en el gobierno, no coordino nada del gobierno. Seguís mintiendo. Y es una forma de difamar. Bancate las consecuencias legales, eso es todo. Y no, no es el FIN, es el inicio de terminar de habilitar la difamación y victimización gratuita”. Cuando un usuario le recriminó que considere “denigrante u ofensivo” “que digan que trabajás en el Estado”, Cerimedo contestó: “Sí, porque supuestamente trabajo para perseguir periodistas. No seas mononeuronal, no es la cuestión del trabajo. Es la supuesta finalidad. Eso sí es denigrante”.

Por último, cuando Tomás Carretto, de la UCR porteña, cruzó a Cerimedo por estar “prófugo de la Justicia brasilera” y “estar asociado a múltiples estafas”, Cerimedo estalló: “Gordo ñoqui, no estoy prófugo de nada, mentís como todo resentido vividor del Estado. Ni siquiera AÚN estoy denunciado. Dejá de leer falopeadas, no voy a ningún lado, es más, voy a quedarme solo para joderte a vos y tus socios zurdos vividores del Estado”.