Silent Hill: Regreso al infierno

Veinte años después de su primera incursión cinematográfica en el universo de “Silent Hill”, Christophe Gans repite como director en esta continuación que trae de vuelta a la gran pantalla la icónica franquicia de terror. James Sunderland recibe una misteriosa carta de su amor perdido, Mary Crane. A partir de ese momento se siente atraído por Silent Hill, un pueblo que antes le era familiar y que ahora está sumido en la oscuridad. Mientras busca a Mary, James se enfrentará a criaturas monstruosas y desentraña una aterradora verdad que lo llevará al límite de su cordura.

En el fondo, la película es una versión moderna del mito de Orfeo y Eurídice en la que seguimos al inframundo a James, que quiere recuperar a su amada. “La de Orfeo es la historia de un poeta que va al infierno para recuperar a su amada prometida, que es básicamente lo que contamos aquí”, dice Gans. “Es la historia de un joven artista, un pintor que ha perdido a su amada pareja y vuelve a Silent Hill para encontrarla, pero descubre que la ciudad se ha convertido en algo parecido al infierno. Su infierno personal. Y en su descenso al infierno para recuperarla, también descubrirá una verdad sobre sí mismo”.

Para Gans, esta nueva película también supone el regreso a la franquicia que ayudó a lanzar hace 20 años, dado que dirigió la primera película¸ que recibió alabanzas de la crítica y triunfó entre el público, amasando más de 100 millones de dólares en todo el mundo en 2006. Para el director de, entre otras, “Pacto de Lobos” y “La Bella y la Bestia”, poder revivir la franquicia era una oportunidad única. Victor Hadida, su socio en la producción, se puso en contacto con él y no tardaron en tener la idea de resucitar la franquicia cinematográfica adaptando el videojuego “Silent Hill 2”, lanzado en 2001. Gans consideraba, al igual que muchos fans, que la segunda entrega de la saga era uno de los mejores videojuegos de la historia y que, dada la confluencia de los avances tecnológicos y el ansia del público de narrativas más sofisticadas en el género de terror, por fin era el momento idóneo para hacer la película. “Había muchos motivos para volver a Silent Hill”, cuenta, “pero este era el momento perfecto para revisitar la que a mi juicio es la joya de la corona de la franquicia”.

En palabras de Gans, esta película no es sólo el regreso a una ciudad mítica, sino también algo que sucede en la mente de un hombre destrozado. El personaje de James Sunderland no es solo la figura que encarnamos al jugar al videojuego, ni tampoco el protagonista al que seguimos en la película. “También es el creador de este mundo, casi un deus ex machina”, explica. “Es quien ha imaginado todo este mundo, alguien perdido en su propio laberinto, en su propia imaginación. Tuvimos suerte de encontrar a Jeremy Irvine, un actor capaz de interpretar a la perfección las distintas capas de existencia del personaje: el guerrero que debe afrontar peligros, pero también el creador, el pintor literal del mundo en el que se halla ahora”.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Return to Silent Hill

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 45 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Christophe Gans

Guión: Christophe Gans, Hiroyuki Owaku, William Josef Schneider, Keiichiro Toyama, Sandra Vo-Anh

Producción: Victor Hadida, Molly Hassell, David M. Wulf

Música: Akira Yamaoka

Fotografía: Pablo Rosso

Montaje: Sébastien Prangère

Reparto:

Jeremy Irvine (James Sunderland), Hannah Emily Anderson (Mary Crane), Evie Jayne Templeton (Laura), Giulia Pelagatti (Armless/Spider Lady), Robert Strange (Pyramid Head), Emily Carding (Dara), Pearse Egan (Eddie), Eve Macklin (Kaitlyn), Lara y Karya Duru (gemelas Meyer), Nicola Alexis (Terapeuta M), Asia Cicmil, Maša Ani, Ljudmila Korobova, Anastasija Kanazarevi, Janja Franeta, Ana Obradovi y Marija Milievin (Enfermeras)