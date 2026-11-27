Este viernes por la mañana, el Municipio realizó en el Centro Cultural, un simulacro de incendio y evacuación con la participación de aproximadamente 40 personas, entre empleados y diversas entidades de apoyo. El operativo tuvo como objetivo evaluar los protocolos de actuación, corregir posibles errores y garantizar la seguridad en espacios municipales de gran afluencia.

La práctica preventiva contó con el trabajo coordinado de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Tránsito y servicios de Emergencias Médicas en la asistencia a víctimas simuladas. El ejercicio estuvo supervisado por la Dirección de Seguridad e Higiene y se realizó luego de que los trabajadores recibieran capacitaciones teóricas y prácticas sobre primeros auxilios, uso de extintores y manejo de desfibriladores.

El eje central de la iniciativa es la prevención, con foco en las dependencias municipales de alta circulación de personas. “Lo hemos enfocado en la Secretaría de Salud, involucrando a los CAPS, porque entendemos que son los lugares donde más prevención debemos tener”, señalaron desde el área.

En este marco explicaron que la capacitación, tanto práctica como teórica, se viene realizando hace un año a todo el personal de la Secretaría de Cultura en lo concerniente al uso de extintores, DEA (Desfibrilador Externo Automático), primeros auxilios, siendo el fin de esta jornada poner en práctica los roles que desempeña cada uno de los agentes que trabajan en el Centro Cultural.

Desde el área de Defensa Civil, señalaron que “se evacuó bastante rápido. La idea es continuar con estas acciones para priorizar la seguridad y seguir impulsando este tipo de capacitaciones y prácticas justamente para tratar de reforzar esos conocimientos para que ante cualquier eventualidad tengamos seguridad para todas las personas”.