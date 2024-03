Sofía Martínez reveló la situación de acoso que sufrió

Sofía Martínez sufrió una situación de acoso en la puerta de la radio donde trabaja y se mostró preocupada.

Alejandro Castelo, el notero de LAM (América TV), le preguntó a la periodista por lo ocurrido y ella contó: "Nunca me había pasado, no sé cómo hay que actuar en estos casos. Pero la semana pasada, dos días vino una persona preguntando por mí, queriéndome acompañar al auto y pidiéndome mi número de teléfono, con una mirada que me asustó. Y recién bajé, otra vez lo vi, y le dije al director de la radio que me acompañara al auto".

"Él me llamó, quería hablar conmigo, pero no sé bien con qué intención. Quizá fue un susto para estar atentos. Fue buena onda, pero me llamó la atención que me pidiera el teléfono y le dije que me escribiera por redes sociales", relató Sofía Martínez sobre lo sucedido en la puerta de Urbana Play 104.3, donde hace Perros de la Calle.

Sobre cómo actuó cuando estaba sola y esta persona la estaba siguiendo, la comunicadora expresó: "Le dije que me tenía que ir a laburar, que estaba llegando tarde y me metí en un kiosco por las dudas, para hacer tiempo. Me asusté, es para tener cuidado".