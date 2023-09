Soledad Aquino le pidió trabajo a Marcelo Tinelli y él la bloqueó

Soledad Aquino fue la primera esposa de Marcelo Tinelli. Durante su matrimonio, nacieron sus hijas mayores, Micaela y Candelaria. Este matrimonio duró desde 1986 hasta 1993. Sin embargo, la ruptura no fue en los mejores términos. El presente tampoco los encuentra en el mejor momento.

Recientemente la ex del nacido en Bolívar vía redes sociales expuso que el conductor la tiene bloqueada, esto ocurrió luego de que ella le pidiera trabajo: "Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo. Una vergüenza".

Tinelli y Aquino, del amor al odio

Marcelo Tinelli dio sus primeros pasos en el mundo de la radio como cadete en Radio Rivadavia, donde también tuvo la oportunidad de realizar algunas notas para el programa de José María Muñoz.

Sin embargo, fue en 1983 cuando ingresó al mundo de la televisión de la mano de Alberto Badía en el icónico programa "Badía y Compañía", que se emitía en el antiguo Canal 13, hoy conocido como El Trece.

Fue en este programa donde Marcelo Tinelli conoció a Soledad Aquino, quien más tarde, en 1986, se convirtió en su primera esposa.

A diferencia de las parejas que vendrían después, Soledad Aquino no trabajaba frente a las cámaras; en cambio, era productora del ciclo de Badía.

En 1988, nació su primera hija, Micaela, y en 1990 llegó al mundo Candelaria. Sin embargo, la separación de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se produjo en 1990.

Divorcio y división de bienes

Recientemente, Soledad Aquino reveló los motivos de su ruptura con Tinelli después de doce años de relación. "Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme", dijo.

También, se sinceró al explicar que le costó procesar la relación del conductor del Bailando con Paula Robles, mamá de Francisco y Juanita, y segunda esposa del conductor.

"Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí. No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”, sentenció Aquino en ese entonces.

Cuando en 1990 Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se separaron, como parte del acuerdo de división de bienes, ella se quedó con una propiedad en el barrio de Núñez.

Actualmente la ex mujer de MT continúa viviendo allí. "Su residencia" es un encantador y sumamente confortable apartamento situado en las proximidades del estadio de River, en una zona donde los barrios de Belgrano y Núñez.

En el momento de la ruptura, Marcelo ya había acumulado una parte considerable de su fortuna, y la división de bienes fue uno de los asuntos más comentados de aquella época. Soledad Aquino finalmente se quedó con esta propiedad que hoy llama hogar.