"Son dos asesinos que tienen que recibir cadena perpetua"

El abogado Roberto Castillo confirmó que solicitarán la pena máxima para la madre de Angel y su pareja. También cuestionó con dureza la actuación del Juzgado de Familia.

Tras la detención de la madre biológica de Ángel Nicolás López y su pareja, el abogado Roberto Castillo arribó a Comodoro Rivadavia para formalizar la querella en la causa que investiga la muerte del niño de 4 años. Mariela Altamirano y Maicol González fueron detenidos el domingo a la noche. Ella fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly y él a la de Mosconi. La audiencia de control se realizaría esta tarde.

En este contexto, el abogado del padre del niño calificó el caso como un “homicidio agravado por alevosía” y adelantó que solicitarán la pena máxima para los imputados.

“Son dos asesinos, tienen que estar detenidos y recibir una cadena perpetua”, expresó Castillo al arribar a la Fiscalía. Asimismo, indicó que tuvo acceso al informe forense, el cual —según afirmó— evidencia un contexto de violencia extrema: “Ángel estuvo sometido a violencia; la madre es coautora y Maicol habría producido las lesiones directas”.

En ese sentido, Castillo sostuvo este lunes que la responsabilidad no se limita únicamente a los acusados, sino que también alcanza a sectores del sistema judicial que intervinieron previamente en el caso.

“Si el juez no fuera juez, sería un partícipe necesario de este delito porque sin esa firma, Ángel estaría entre nosotros”, cuestionó. Además, apuntó a presuntas negligencias de auxiliares de la justicia y profesionales que habrían intervenido en el proceso de restitución del menor.

Castillo también puso en duda las condiciones en las que se resolvió la restitución del niño a su madre biológica, al señalar que se habría basado en denuncias que consideró falsas: “Ella denunció a Luis y a Lorena porque no se habían presentado a una diligencia, y ese fue motivo suficiente para que le quiten el cuidado exclusivo a Lorena y se lo den a la asesina”.

Por último, el letrado hizo referencia a la interpretación del vínculo afectivo del niño: “El juez alega que Ángel dijo ‘quiero quedarme con mi mami’, pero su ‘mami’ para Ángel era Lorena, a la otra mujer no la conocía”.

La querella avanzará en los próximos días con la presentación formal y el pedido de las máximas penas, mientras la investigación judicial continúa en curso.