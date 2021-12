Durante la hora de preferencia de la sesión de este jueves en la Legislatura provincial, el diputado de Chubut al Frente, Roddy Ingram, cuestionó los escraches que recibió en su vivienda a mediados de este año por parte de manifestantes y detalló los destrozos que sufrió el inmueble. "Las cámaras no pudieron ver ningún rostro porque son tan maricones que se tapan la cara para que no los conozcan", cuestionó sobre la imposibilidad de identificar a los agresores. "Si intentan entrar a mi casa, mi postura será otra", advirtió.

La Legislatura de Chubut volvió a sesionar este jueves y los escraches que sufrieron en los últimos meses algunos diputados representó uno de los temas más salientes. Roddy Ingram fue uno de los oradores en la hora de preferencia y manifestó que recibió mensajes intimidantes por WhatsApp y recordó los ataques que sufrió por parte de un grupo de personas que se identificaban como ambientalistas.

“A todos nos molesta que vayan a la casa de uno. Yo le recuerdo a esta cámara, cuando muchos lo tomaron de forma jocosa, que estando en mi domicilio particular con mi familia y que por suerte no estaban mis nietos, a mí me rompieron siete vidrios, me prendieron fuego el portón, y me rompieron dos lunetas y cuatro vidrios (del auto)”, cuestionó.

“Eso me hicieron estos, no más de doce personas que se escudaron con algunos chiquitos y mujeres y ellos tirando piedras. A mí me rompieron todo”, agregó.

Ingram también apuntó a una trabajadora del Ministerio de Familia de Chubut que participa de las manifestaciones. “Estos personajes que hoy están afuera (de la Legislatura). Hay una hermana de una funcionaria que asumió hace muy poco y que trabaja en el Ministerio de la Familia y, sin embargo, sale de ahí para putearnos a nosotros. Trabaja en el Estado y yo no sé quién la autoriza para salir”, denunció.

El diputado subrayó: “es muy feo vivir con un policía en la casa” y dejó en claro que no tiene miedo. “Encima son cagones porque cuando a uno lo ven en la calle, agachan la cabeza. Si una mujer me insulta, yo no le puedo faltar el respeto”, afirmó.

En este sentido, el diputado de Chubut al Frente aseveró que un “tal Nahuel” (el cual también fue señalado por la diputada Tatiana Goic) es la persona encargada de enviar mensajes intimidantes, y les pidió a los asesores legales que hagan una denuncia. “‘Coimero. Corrupto a donde vayan los iremos a buscar. Aprueben la ley de emergencia tributaria. Ni se les ocurra zonificar’. Ese es uno de los mensajes y tengo muchos más de estos personajes que se esconden después de las 21 horas para que uno no les vea las caras y vayan a tu casa a romperte todo”, criticó.

Y advirtió: “las cámaras de la Policía, de la Justicia como de mi casa, no pudieron ver ningún rostro porque son tan maricones que se tapan la cara para que no los conozcan. Yo tengo familia y prácticamente mi nieto vive conmigo. El día que vayan a mi casa, y anótenlo, y si me entran al portón, va a ser otra mi postura. No me voy a quedar adentro del quincho viendo cómo me rompen todo. Me rompieron toda la casa, nadie se hizo cargo”, lamentó.