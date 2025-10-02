Sorpresiva nevada en la Cuenca Carbonífera

Vialidad Provincial desplegó un amplio operativo ante la inesperada y copiosa nevada que se registró el miércoles en la zona alta de la Cuenca Carbonífera.

Romina Piccinini, segunda jefa de la delegación 28 de Noviembre del organismo vial, informó que los equipos y el personal de esa repartición trabajaron de inmediato y lograron despejar las rutas en apenas dos horas y media.

“Nos encontramos con una nevada intensa y repentina, pero con la coordinación del personal pudimos resolver la situación en poco tiempo. El compromiso de los trabajadores viales es clave para garantizar la seguridad de todos los vecinos”, destacó la funcionaria.

Las labores se concentraron, principalmente, en el tramo que va desde la localidad de 28 de Noviembre hacia Mina 5, la Ruta Complementaria 20, Punta del Monte, Tapi Aike y la subida al paraje Julia Dufour, donde la acumulación del manto blanco complicó la circulación vehicular.

También se realizaron recorridos preventivos en dirección a Río Turbio, para asegurar la conectividad entre ambas localidades.

El operativo incluyó el despliegue de maquinaria pesada, motoniveladoras y camiones esparcidores, además de personal de guardia que trabajó en condiciones adversas, con ráfagas de viento y temperaturas bajo cero.

Finalmente, la Administración General de Vialidad Provincial resaltó la importancia de los controles permanentes en esta época del año, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.

“Estamos preparados para dar respuestas rápidas, sobre todo en corredores estratégicos como el de la Cuenca Carbonífera”, subrayó Piccinini.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz