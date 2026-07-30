Spider-man: Un nuevo día

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de “Sin Camino a Casa”, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haber desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de aquellos a quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad -un Spider-Man a tiempo completo-, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

A finales de 2021, las taquillas de cine del mundo recibieron a “Spider-Man: Sin Camino a Casa” con los brazos abiertos. Con las cuarentenas por covid a muy pocos meses de distancia y el público en buena medida resistiéndose a volver a las salas, aquel estreno fue un verdadero éxito que le permitió a la industria confiar en un repunte en lo referido a la venta de entradas. La tercera entrega de la saga, con el Spider-Man de Tom Holland reuniéndose con las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, fue una nota nostálgica que atravesó a varias generaciones de fans. Y tras un final abierto que dejó al héroe atrapado en un nuevo status quo, Marvel anunció que una cuarta parte estaba en marcha, aunque iba a demorarse bastante tiempo.

“Una de las cosas que sucede en Marvel es que tu película es un pequeño engranaje dentro de una máquina gigante”, dice Holland al respecto. “Y como esa máquinaria sigue en marcha, debes asegurarte de poder encajar en la línea de tiempo para beneficiar los planes generales. Es uno de los desafíos que enfrentamos. El tiempo con el que contamos para cumplir ese objetivo es difícil, pero definitivamente se puede lograr”. Y sobre “Un Nuevo Día” dice: “Realmente me entusiasmó el guión. Zendaya y lo leímos juntos, y por momentos estábamos saltando por toda la habitación pensando que esta era una película merecedora del respeto de los fans”. Por su parte, el director Destin Daniel Cretton, conocido por “Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos”, afirma que “dirigir Spider-Man fue uno de los trabajos de mi vida. Escojo cada trabajo pensando en si será interesante para mí en los próximos dos años. Y Spider-Man definitivamente lo es”.

“Creo que, al final, la película trata sobre Peter Parker, lo cual es realmente interesante”, dice Zendaya. “Lo especial del personaje de Spider-Man es que también es Peter Parker. Si fuera cualquier otra persona con el traje, tal vez no tomaría las decisiones que toma ni protegería a las personas que protege. Lo que hace que la gente lo quiera tanto es la bondad y la ternura que hay en él como Peter Parker, que en última instancia lo llevan a autosabotearse y a hacer cosas por el bien de los demás, olvidándose a veces de sí mismo, porque al fin y al cabo, es una buena persona y prioriza ser una buena persona”.

CINE COLISEO (mie 29 de julio):

21:15 Hs. SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA (2D subtitulada)

Género: Ciencia ficción, superhéroes

Origen: USA

Título original: Spider-Man: Brand New Day

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 24 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Destin Daniel Cretton

Guión: Chris McKenna y Erik Sommers, basados en el comic creado por Stan Lee y Steve Ditko

Producción: Avi Arad, Kevin Feige, Rachel O'Connor, Amy Pascal

Música: Michael Giacchino Fotografía: Brett Pawlak

Montaje: Nat Sanders, Gina Sansom

Reparto:

Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Zendaya (Michelle ‹‹MJ›› Jones-Watson), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Bernthal (Frank Castle / Punisher), Tramell Tillman (Bill), Tony Revolori (Flash Thompson), Michael Mando (Mac Gargan / Scorpion), Mark Ruffalo (Bruce Banner /Hulk), Zabryna Guevara (Sheila Rivera), Marvin Jones III (Lonnie Lincoln / Tombstone)