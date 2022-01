Suárez dijo que quiere escribir la historia de "los 4 de Corcovado"

La jueza penal Mariel Suárez dijo que va a escribir la historia de Cristian “Mai” Bustos, condenado hace pocos días a prisión perpetua por la muerte del policía Leandro Roberts. De allí la visita que tanta polémica generó en todo el país desde la noche del lunes.

“Esto sale de los testimonios que se brindaron en debate y estas circunstancias fueron las que me llamaron la atención para, además de dictar mi sentencia y votar en disidencia, poder escribir la historia de esta persona. No solo de esta persona, sino la de su familia, la de Corcovado, la de sus hermanos”, expresó este martes Suárez en una nota que le dio a LN+.

Así, detalló cómo siguió su derrotero para avanzar con ese trabajo académico. “Me contacté con una profesional que me asesoró en el tema de las identidades y en anonimizar algunas cuestiones en las actuaciones que iba a hacer en el libro. Así que entrego mi voto el día 28 de diciembre y necesito arrancar para aprovechar la feria, porque estoy de licencia, para poder ofrecer ese producto a distintas editoriales. Porque también estoy trabajando con colegas a nivel internacional; con un perfilador criminal de España, que no puede hacer las entrevistas en vivo, así que me tengo que encargar yo”, relató.

“A partir de ahí, decido pedirle autorización a la defensa de esta persona porque va a tener que contarme muchas cosas íntimas, que son delicadas también. Me da la autorización y, luego, consigo la autorización del Instituto Penitenciario provincial para poder visitar al interno en esas circunstancias, en el marco de la investigación”, indicó.

“HAGO DE MI, NO DE JUEZ”

Fue en ese momento cuando Suárez inició su explicación respecto del momento que quedó registrado en las imágenes y que fue denunciado por un oficial del Instituto Penitenciario a sus superiores. El efectivo describió que el sector de encuentros de la cárcel posee cámaras y que en esos registros vio que la jueza y el recluso “comienzan a tener contacto físico, como abrazos, besos [en la boca] siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos”.

“A mí no me llegó ninguna notificación formal todavía y yo estoy contando los motivos detrás de la imagen. Soy jueza penal, pero también soy una persona, y no soy tonta. Yo sé que en los lugares de detención hay cámaras porque aparte los visito continuamente. Entonces, no voy a ir a exponerme con algo que no es cierto. Mi motivo es un motivo laboral, pero que no está relacionado con mi función de juzgadora”, planteó la magistrada.

Asimismo, dijo que no tiene un “vínculo afectivo” con Bustos. “Lo conocí en el juicio y la segunda vez que lo veía fue en esa entrevista” (del 29 de diciembre), sostuvo Suárez y agregó sobre la situación donde se los ve próximos: “No es real, no hubo un beso. Él insistió y estaba muy contento y efusivo por la propuesta que le hacían. Imagínense que es una persona que está condenada a prisión perpetua y para él es algo llamativo que alguien le ofrezca hacer un libro, pero no es una relación sentimental y no es un beso. Estuvimos charlando. Es una relación cordial de trabajo”.

Bajo esa postura, señaló que tiene documentos y testimonios de personas que trabajan con ella para respaldarla en su versión. “Obviamente que si voy a hacer un trabajo donde tengo que ganarme la confianza de él, voy a actuar de mí, no de juez. Y creo que puedo acreditar toda esta versión que estoy dando, que es la real”, consideró.

“Quizás esté molestando mucho mi trato humanizante [sic] hacia la persona que está detenida y condenada a perpetua. Quería reflejar [en el libro] un caso donde hubo una limpieza policial de la escena, represión, y donde todo pasa desapercibido. Quería reflejar qué había pasado con su familia y con él”, concluyó en cuanto al escrito, que -según dijo- se llamará Los cuatro de Corcovado.