Sube la temperatura y vuelve el viento hacia la noche

Este viernes 13 de febrero, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso, ideal para actividades al aire libre, aunque con viento en aumento hacia el cierre del día.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima cercana a los 15°C y viento leve del noreste, con velocidades entre 7 y 12 km/h. No se esperan precipitaciones.

Por la tarde, las condiciones continuarán favorables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 22°C. El viento del noreste comenzará a intensificarse, con registros de 23 a 31 km/h, manteniendo el tiempo agradable.

En la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, pero el viento ganará protagonismo: se esperan velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que marcará el final de una jornada de buen tiempo pero ventosa.