Sube la temperatura y vuelve el viento hacia la noche

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima cercana a los 15°C y viento leve del noreste, con velocidades entre 7 y 12 km/h. No se esperan precipitaciones.
Por la tarde, las condiciones continuarán favorables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 22°C. El viento del noreste comenzará a intensificarse, con registros de 23 a 31 km/h, manteniendo el tiempo agradable.
En la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, pero el viento ganará protagonismo: se esperan velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que marcará el final de una jornada de buen tiempo pero ventosa.