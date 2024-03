Sumario por los comerciales: 'Caemos todos en la volteada'

Durante las últimas horas tomó notoriedad y repercusión un video que muestra a trabajadores de la Legislatura chubtuense bailando estilo 'Comerciales' en una terraza del edificio. Además de conocerse que el vicegobernador, Gustavo Menna, tomó la decisión de iniciar un sumario por lo ocurrido, desde la Asociación del Personal Legislativo, también se repudió el hecho: 'Caemos todos en la volteada", aseguró su titular.

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APEL), Ángel Sierra, comentó ante radio El Chubut que "es un momento muy desagradable", luego de haberse viralizado hasta a nivel nacional.

El sindicalista explicó que "es una falta de respeto para la sociedad. Es muy grave donde quedan inmersos todos los empleados legislativos con el mismo miramiento".

Sierra explicó que el video corresponde al jueves 14 de marzo. Ese día, se realizó la sesión legislativa y estas personas estaban ubicadas en la terraza de la secretaría Habilitada y Legislativa. "Todos estábamos con la sesión desde las 8 de la mañana, a nadie le gustó".

Sierra indicó que los protagonistas de la escena es "una persona de planta permanente y el resto son cargos políticos". Sobre el sujeto que pertenece a la planta política, "se tomará la medida que se deberá tomar, que presente la renuncia y se vaya, porque están por un cargo político".

Mientras que la persona de planta permanente "habrá serios problemas", sobre todo con los planteos realizados por "la diputada (Andrea) Aguilera y (el vicegobernador, Gustavo) Menna, de llevar adelante todo el acto administrativo que corresponda". Y aclaró que se deberá evaluar " la gravedad, cómo se lo toma", pero según el reglamento y el Convenio Colectivo de Trabajo "podría ser causa de despido".

Sierra aseveró que "no vi nunca algo así, nunca me pasó, y no importa quién sea, ni nada porque el desprestigio causado es muy grande".

El dirigente reconoció que "puertas adentro uno puede tener algún tipo de broma, en un segundo, pero no en ese momento donde los diputados estaban desde las 6 de la mañana con sus asesores, los empleados de planta estaban trabajando en la sesión, y otros en la parte administrativa".

En cuanto al procedimiento, puntualizó que habrá "un pedido de parte de la Presidencia", y tomará intervención el área de Recursos Humanos junto a un asesor legal de Legislatura. "Hasta tanto no se abra el sumario, se debe dar tiempo a la persona que haga su descargo y deben estar trabajando", precisó.

Finalmente, Sierra consideró que "hay gente que lo tomó con una gracia y la gran mayoría estaba descontenta porque el desprestigio hacia el Poder Legislativo es muy grande y en las redes sociales caemos todos en la volteada. Estábamos todos trabajando".