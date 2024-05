Taboada: "vienen por el país"

El secretario general del Sindicato de Camioneros de Chubut y exdiputado nacional, Jorge Taboada, se refirió al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo.

“En la Ley de Bases no hay un solo artículo que beneficie a la gente, solo beneficia a los amigos de Milei”, sostuvo, acotando que “todos los trabajadores camioneros estamos haciendo una concentración desde ayer en Ruta 3 y 26”.

Aseguró Taboada que “hoy no se mueve absolutamente nada que tenga que ver con transporte. La gente está acompañando el paro porque motivos hay de sobra”, aunque luego aclaró que “nosotros no vamos a cortar la ruta para no perjudicar el tránsito normal. Solo estamos concentrados para asistir a los compañeros que hacen viajes de larga distancia”.

En este marco, destacó que “así como está planteado el Impuesto a las Ganancias se va a pagar muchos más de lo que se pagaba años atrás. Este Gobierno está atacando a todos por igual. Quiere convertir a los trabajadores argentinos en trabajadores chinos, en función del mercado”.

Concluyó que “este es un plan de lucha que recién empieza, pero la gente tiene mucho enojo porque este Gobierno se quiere llevar a todos puestos. Vienen por el país; por eso esta pelea la tenemos que afrontar todos los argentinos. Nosotros estamos dispuestos a ir hasta donde tengamos que ir”.

Fuente: El Comodorense