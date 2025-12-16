Taekwon-Do Asociación Austral y un espectacular cierre de año

Con una gran actuación de sus competidores en el Nacional de Jujuy y desarrollando el último examen de la temporada, Taekwon-Do Asociación Austral cerró un año brillante, que se acentuó en lo estructural y deportivo.

Taekwon-Do Asociación Austral (TAA) coronó en una temporada espectacular con una gran actuación de cinco alumnos en el torneo denominado “El Nacional 50° Aniversario 1975-2025”, que se disputó en San Salvador de Jujuy.

Al respecto, el referente Sergio Oyarzo indicó que “tuvimos un cierre de año en el Campeonato Nacional en Jujuy con cinco competidores, tres de ellos salieron campeones nacionales”.

En el noroeste argentino y en la prestigiosa competencia que convocó a más de 700 deportistas de 19 provincias, Leila Ramos se consagró en Formas de IV Dan y en Combate hasta 55 kg. Adultas.

Por su parte, Daniel Eugenio se coronó en Formas y logró el tercer puesto en Combate en la categoría Senior hasta 76 kg. Y Victoriano Eugenio Deipenau fue medalla de oro en combate Azul-Rojo Punta Negra (10/11 años).

En tanto que, Thiago y Dylan Oyarzo ganaron la primera ronda y perdieron en la segunda instancia. “Si bien no lograron hacer podio en individual, fueron piezas fundamentales para que los equipos de la Patagonia tengan un buen resultado”, contó Sergio Oyarzo.

TAA CON PRESENCIA EN LOS EQUIPOS DE LA PATAGONIA

En el Nacional de Jujuy también se compitió por equipos en distintas categorías. En donde los combinados de la Patagonia, conformados por competidores de varias provincias, lograron resultados históricos.

En Adultas mujeres, con Leila Ramos, se obtuvo el tercer lugar, perdiendo la semifinal con un equipo que contaba con múltiples integrantes de la Selección Argentina.

En la misma categoría pero en varones, el elenco patagónico tuvo un recorrido brillante: Primero despachó a Jujuy, luego venció a Santiago del Estero, y en la semi cayó ante el campeón Buenos Aires, que tenía a varios del seleccionado argentino.

Dentro del equipo, Thiago y Dylan Oyarzo tuvieron una actuación sobresaliente, siendo piezas claves para alcanzar este resultado histórico. Asimismo, Dylan quedó segundo con el equipo de Juveniles de la Patagonia.

“Fue un desempeño sólido que consolidó a la Patagonia como una potencia en la categoría. Vivimos una competencia inolvidable, que reafirma el crecimiento del Taekwon-Do patagónico y el enorme nivel de nuestros representantes”, resaltó Sergio Oyarzo.

ULTIMO EXAMEN DEL AÑO

En el gimnasio del Centro de Actividades Deportivas del Sindicato Petroleros Jerárquicos, el sábado 13 Taekwon-Do Asociación Austral efectuó el último examen del año.

“Cerramos el año de la mejor manera, el fin de semana pasado estuvimos haciendo el examen de fin de año, donde rindieron una gran cantidad de nuestros alumnos, cuatro de ellos pasaron a II Dan y tres pasaron a I Dan”, describió Oyarzo.

Y amplió que “el crecimiento que estamos teniendo es tremendo, tanto en la parte estructural como en la deportiva”.

Para finalizar, Sergio Oyarzo destacó el trabajo de los instructores y agradeció el acompañamiento de las familias.

Y subrayó al Ente Comodoro Deportes y a Hernán Martínez, al igual que a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, “por siempre estar apoyando nuestro crecimiento y por estar al pie del cañón”.