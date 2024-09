Taekwondistas comodorenses sueñan con el Mundial de Croacia 2025

Los comodorenses serán evaluados por última vez por el Comité Deportivo de la Federación Argentina de Taekwondo ITF y por el cuerpo técnico del combinado nacional, conformado por el master Marcelo Bordiez, Noelia Ferraro, Ramiro López y Leandro Espósito.

Caamaño es categoría Adultos 18 a 35 años (Forma y lucha, y Rotura de poder); Reyes integra la categoría Junior (Forma y lucha); y Carrazana es parte de Adultos 18 a 35 años (Rotura de poder).

Antes de viajar, los deportistas, junto a Orlando Velázquez (referente del Grupo Taekwondo Patagonia), se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y con el director de deportes, Martín Gurisich, para juntos coordinar los detalles de la participación en el último selectivo.

Reyes, quien tiene 15 años y empezó a practicar taekwondo a los 7, se refirió a la preparación y al sueño de llegar a la cita mundialista: “Vengo entrenando doble turno casi todos los días, ojalá pueda quedar en la Selección Argentina, es mi sueño quedar en la selección, viajar a un mundial y poder ganar”.

Por su parte, Caamaño dijo que “es la primera vez que me presento para tratar de representar a través de un equipo, no es lo mismo que una competencia individual. Voy con toda la fe y con todas las buenas vibras para tener un lugar, porque no hay nada más lindo que representar a la Argentina”.

Asimismo, Carrazana remarcó que se viene preparando “físicamente y técnicamente” y contó que para la última prueba se siente “muy positivo y con mucha expectativa”. En ese sentido, indicó que “poder integrar la Selección Argentina es el sueño de todo taekwondista”.

El taekwondista valoró el acompañamiento de Hernán Martínez y del Ente Comodoro Deportes: “Es un gran alivio tener el acompañamiento de Comodoro Deportes. Con Hernán (Martínez) siempre cerramos algo positivo y nos da una mano para llegar. En la reunión también quedamos que, si somos seleccionados, van a colaborar para estar en cada uno de los entrenamientos hasta el Mundial de Croacia”.