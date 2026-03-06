Talento regional en una nueva edición de KOKO FEST

La propuesta se desarrollará los días 7 y 8 de marzo, de 16 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. Incluirá feria de ilustradores, espacios de comercialización y charlas orientadas a la profesionalización del sector creativo local y regional.

En el marco de las políticas públicas destinadas a fortalecer la industria cultural y creativa, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de KOKO FEST, que se llevará adelante los días 7 y 8 de marzo, de 16:00 a 21:00 horas, en el Centro de Información Pública (CIP), con entrada libre y gratuita.

KOKO FEST se consolida como un espacio destinado a ilustradores, diseñadores y artistas visuales de la región, brindando una plataforma de exhibición y comercialización de obras y productos, junto a instancias de formación y capacitación. A través de charlas y conferencias abiertas, la iniciativa busca acercar a la comunidad —especialmente a jóvenes talentos— herramientas e información sobre el desarrollo profesional en el ámbito artístico.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el valor estratégico de este tipo de encuentros para el crecimiento del sector e indicó “nuestro objetivo es que los artistas locales encuentren en Comodoro un lugar donde proyectarse. KOKO FEST no es solo una feria, es una instancia para fortalecer el sentido de pertenencia y demostrar que vivir del arte en nuestra ciudad es una posibilidad concreta cuando hay un Estado presente que acompaña con herramientas y espacios de calidad”, expresó.

Asimismo, la funcionaria subrayó la importancia de promover la participación amplia y el intercambio de saberes. “Buscamos dar visibilidad a quienes ya cuentan con trayectoria, pero también facilitar el acceso a la información para principiantes y aspirantes. Queremos propiciar un intercambio generacional donde el arte visual sea el lenguaje común que nos una, consolidando un evento accesible para todas las edades y con un fuerte acento en nuestra identidad patagónica”, concluyó.

Cronograma de talleres

Sábado

17 a 19 horas “Introducción a la composición” dictado por Mar Urzua Montelpare.

Domingo

16 a 18 horas “Figura Humana” para principiantes con Agustín Huberty.

18:30 a 20:30 “Caricatura” dictado por Liliana Ostrovsky.