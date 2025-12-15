Fue 4-1 ante Oeste Juniors que en el partido que terminó la 12ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Talleres cerró la fecha del Ascenso con una goleada

Talleres Juniors goleó este domingo de local 4-1 a Oeste Juniors en el partido que completó la 12ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El conjunto “tallarín” se quedó con la victoria en su campo de juego por los goles que marcaron Nicolás Sotomayor, Federico Leguiza, Nicolás Maliqueo y Juan Beleiro. El tanto del conjunto de Valle “C” lo anotó Martín Becerra.

Con esa victoria, Talleres trepó al quinto puesto con 17 puntos, mientras que Oeste quedó en el fondo, con solo dos unidades.

Esta jornada había arrancado el último viernes con la victoria de Deportivo Roca ante Stella Maris por 4-0, con dos goles de Julio Jauregui, uno de Tiziano Galindo y otro de Mateo Morales.

Y continuó el sábado con cuatro partidos. En uno de ellos, Deportivo Portugués, que quedó a un paso de lograr el ascenso, goleó 5-1 a Universitario con dos de Enzo Cerdá, dos de José Guerreiro y uno de Tadeo Sotomayor. El gol de la “U” lo marcó Héctor Gaitán.

Por su parte, Ferrocarril del Estado también goleó 5-1 a San Martín con dos de Guillermo Villalba, mientras que los restantes fueron obra de Brian Alvear, Jorge Gaitán y Nicolás Reyes. El gol del “Sanma” lo hizo Brian Barrientos.

Además, Caleta Córdova, con tantos de Gabriel Cano, Enzo Bayón, Lionel Salas y Lautaro Carrillo, se impuso por 4-2 ante Comodoro RC, que convirtió a través de Nicolás Vidal y Maximiliano Pardo.

Mientras que en el restante encuentro, Nueva Generación, con anotaciones de Gonzalo Páez y Santino Tula, venció 2-1 a Manantiales Behr de Ciudadela, que marcó por intermedio de Fabrizio Ceballos.

Panorama de la 12ª fecha

VIERNES 12

- Deportivo Roca 4 / Stella Maris 0.

SABADO 13

- Deportivo Portugués 5 / Universitario 1.

- Ferrocarril del Estado 5 / San Martín 1.

- Caleta Córdova 4 / Comodoro FC 2.

- Nueva Generación 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

DOMINGO 14

- Talleres Juniors 4 / Oeste Juniors 1.

Libre: Rada Tilly.

Próxima fecha (última)

- San Martín vs Talleres Jrs.

- Oeste Jrs. vs Caleta Córdova.

- Comodoro FC vs Deportivo Roca.

- Stella Maris vs Deportivo Portugués.

- Universitario vs Nueva Generación.

- M.B. Ciudadela vs Rada Tilly.

Libre: Ferro.