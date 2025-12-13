Le ganó a Universitario y depende de sí mismo el próximo fin de semana, en la fecha de cierre.

Portugués goleó y casi está en la A

Este sábado, Deportivo Portugués quedó a un paso del ascenso a la categoría A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde ya ascendió Rada Tilly tras ganar el torneo Apertura.

En el marco de la penúltima fecha del Clausura, el “Lusitano” goleó 5-1 a Universitario, tras empezar perdiendo, y depende de sí mismo para su gran objetivo, ya que ascenderá con una victoria en la jornada final, teniendo en cuenta que su inmediato seguidor -con quien comparte el liderazgo-, Ferrocarril del Estado, tendrá descanso.

Abrió el marcador Héctor Gaitán para la “U”, pero dos goles de José Guerreiro, otros dos de Enzo Cerdá y uno de Tadeo Sotomayor, sentenciaron el triunfo inobjetable de Portugués, que se ilusiona con una gran oportunidad de volver a la máxima categoría del fútbol oficial comodorense.

Panorama de la 12ª fecha

VIERNES 12

- Deportivo Roca 4 / Stella Maris 0.

SABADO 13

- Deportivo Portugués 5 / Universitario 1.

- Ferrocarril del Estado 5 / San Martín 1.

- Caleta Córdova 4 / Comodoro FC 2.

- Nueva Generación 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

DOMINGO (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Talleres Juniors vs Oeste Juniors.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Guillermo Díaz y Daniel Sosa.

Cancha: Talleres Jrs.

Libre: Rada Tilly.

Próxima fecha (última)

- San Martín vs Talleres Jrs.

- Oeste Jrs. vs Caleta Córdova.

- Comodoro FC vs Deportivo Roca.

- Stella Maris vs Deportivo Portugués.

- Universitario vs Nueva Generación.

- M.B. Ciudadela vs Rada Tilly.

Libre: Ferro.