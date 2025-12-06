La lucha por el segundo ascenso mantiene la expectativa

Se disputó la 11ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Ferrocarril del Estado y Rada Tilly siguen en lo más alto, seguidos de cerca por Deportivo Portugués y Deportivo Roca.
Rada Tilly, que el viernes goleó 4-0 a Nueva Generación, ya ascendió tras ganar el Apertura y la lucha en este certamen es por segundo ascenso. En ese marco, Ferro venció 2-1 a Oeste Juniors y lidera con el cuadro de la villa balnearia, mientras que Portugués superó 2-1 a Manantiales Behr de Ciudadela y está a un punto de la cima. Un poco más atrás, a cuatro unidades de los líderes, está Roca, que derrotó 3-2 a Universitario.
Por otra parte, cabe recordar que, si bien restan dos jornadas para el final, Portugués aún tiene que jugar tres partidos y Ferro debe cumplir descanso, mientras que a Roca le quedan dos encuentros.
Panorama de la 11ª fecha
VIERNES 5
- Rada Tilly 4 / Nueva Generación 0.
SABADO 6
- Oeste Juniors 1 / Ferrocarril del Estado 2.
- Comodoro FC 1 / Talleres Juniors 0.
- Stella Maris 1 / Caleta Córdova 0.
- Universitario 2 / Deportivo Roca 3.
- Manantiales Behr de Ciudadela 1 / Deportivo Portugués 2.
Libre: San Martín.
Próxima fecha (12ª)
- Nueva Generación vs M.B. Ciudadela.
- Deportivo Portugués vs Universitario.
- Deportivo Roca vs Stella Maris.
- Caleta Córdova vs Comodoro FC.
- Talleres Jrs. vs Oeste Jrs.
- Ferro vs San Martín.
Libre: Rada Tilly.