La lucha por el segundo ascenso mantiene la expectativa

Ganaron todos los de arriba y quedan dos fechas. Portugués es el que más chances tiene de acompañar a Rada Tilly el año próximo en la A.

Se disputó la 11ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Ferrocarril del Estado y Rada Tilly siguen en lo más alto, seguidos de cerca por Deportivo Portugués y Deportivo Roca.

Rada Tilly, que el viernes goleó 4-0 a Nueva Generación, ya ascendió tras ganar el Apertura y la lucha en este certamen es por segundo ascenso. En ese marco, Ferro venció 2-1 a Oeste Juniors y lidera con el cuadro de la villa balnearia, mientras que Portugués superó 2-1 a Manantiales Behr de Ciudadela y está a un punto de la cima. Un poco más atrás, a cuatro unidades de los líderes, está Roca, que derrotó 3-2 a Universitario.

Por otra parte, cabe recordar que, si bien restan dos jornadas para el final, Portugués aún tiene que jugar tres partidos y Ferro debe cumplir descanso, mientras que a Roca le quedan dos encuentros.

Panorama de la 11ª fecha

VIERNES 5

- Rada Tilly 4 / Nueva Generación 0.

SABADO 6

- Oeste Juniors 1 / Ferrocarril del Estado 2.

- Comodoro FC 1 / Talleres Juniors 0.

- Stella Maris 1 / Caleta Córdova 0.

- Universitario 2 / Deportivo Roca 3.

- Manantiales Behr de Ciudadela 1 / Deportivo Portugués 2.

Libre: San Martín.

Próxima fecha (12ª)

- Nueva Generación vs M.B. Ciudadela.

- Deportivo Portugués vs Universitario.

- Deportivo Roca vs Stella Maris.

- Caleta Córdova vs Comodoro FC.

- Talleres Jrs. vs Oeste Jrs.

- Ferro vs San Martín.

Libre: Rada Tilly.