Se miden este viernes desde las 20 en cancha del club roquense por el torneo Clausura “B” de futbol.

Roca y Stella Maris adelantan la 12ª fecha de la B

Deportivo Roca, que aún mantiene chances de pelear por el título, recibirá este viernes a Stella Maris en el partido que pondrá en marcha la 12ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en terreno del club roquense, dará comienzo a las 20, con el arbitraje de Lucas Bres y la colaboración de Diego Schooff y la colaboración de Matías Ortiz.

La fecha continuará el sábado, donde se destacan los duelos de Deportivo Portugués-Universitario y Ferrocarril del Estado-San Martín.

También jugarán Caleta Córdova con Comodoro FC y Nueva Generación ante Manantiales Behr de Ciudadela, en cancha del club San Martín.

La fecha, tendrá libre al puntero Rada Tilly, se completará el domingo con el partido entre Talleres Juniors y Oeste Juniors.

Programa de la 12ª fecha

VIERNES 12 (20:00 Primera – 18:00 Reserva)

- Deportivo Roca vs Stella Maris.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Diego Schooff y Matías Ortiz.

Cancha: Deportivo Roca.

SABADO 13 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Deportivo Portugués vs Universitario.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Cristian Raimilla y Pablo Postendorfert.

Cancha: Deportivo Portugués.

- Ferrocarril del Estado vs San Martín

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Lucas Bres y Gustavo Corbalán.

Cancha: Ferro.

- Caleta Córdova vs Comodoro FC.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Gastón Cejas y Cristina Rain.

Cancha: Caleta Córdova.

- Nueva Generación vs Manantiales Behr de Ciudadela

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Luis Fimiani y Camila Madami.

Cancha: San Martín.

DOMINGO (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Talleres Juniors vs Oeste Juniors.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Guillermo Díaz y Daniel Sosa.

Cancha: Talleres Jrs.