Portugués y Rada Tilly juegan un partido clave por la punta

Se enfrentan este miércoles a las 19:30 en el “Inmigrantes Portugueses” por el partido que quedó pendiente de la 10ª fecha del torneo Clausura “B”.

En un partido que será clave por la punta del campeonato, Deportivo Portugués recibirá este miércoles a Rada Tilly, en un juego que quedó pendiente de la 10ª fecha del torneo Clausura “B” de fútbol de Comodoro Rivadavia, a raíz del fallecimiento de José Guerreiro, quien era vicepresidente de la entidad “lusa”.

El encuentro, que se jugará en el estadio Inmigrantes Portugueses, dará comienzo a las 19:30, con el arbitraje de Luis Fimiani, quien estará acompañado por Marcelo Ugarte y Víctor Velarde.

Por el momento, el ascenso tiene dos líderes. Uno es Ferrocarril del Estado y el otro es justamente Rada Tilly. Los dos suman 25 puntos, aunque el “Aurinegro” tiene un pendiente, que es el que se jugará en las próximas horas.

Y una unidad más abajo se encuentra Portugués, que en caso de ganar, se adueñará de la punta del torneo.

Cabe destacar que Rada Tilly ya logró el ascenso a la Primera A, por haberse consagrado campeón del Apertura. Pero seguramente buscará hacer lo propio con el Clausura, certamen que ingresa en sus tramos decisivos, aunque Portugués también sueña no solo con ser líder sino también subir de categoría.