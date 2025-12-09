Será este miércoles desde las 20 en Kilómetro 27. El partido corresponde al grupo “B”. Dos horas antes se jugará el encuentro de Reserva.

La CAI y Diadema completan la última fecha del Zonal "A"

La Comisión de Actividades Infantiles y Argentinos Diadema completarán este miércoles la décima y última fecha del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en cancha de Diadema, dará comienzo a las 20, donde previamente se jugará el encuentro de la categoría Reserva.

La CAI, que se prepara para jugar la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur, se ubica segundo en la tabla detrás del invicto Huracán, quien fue el primer equipo que se clasificó para la final, mientras que Diadema, marcha tercero por lo que el ganador de este partido, quedará como escolta del “Globo” al cierre de la etapa inicial.

Esta fecha arrancó el último miércoles 3, con la victoria de Unión San Martín Azcuénaga ante Florentino Ameghino por 2-1, con goles de Nicolás Mercado y Franco Antignir. El tanto del CAFA lo marcó Cristian Sosa.

El último sábado, la última fecha continuó con la victoria de Huracán por 2-0 ante Próspero Palazzo, con anotaciones de Rodrigo Ledesma -uno de los goleadores del torneo- y Zair Gallardo.

El domingo, Deportivo Sarmiento con un gol de Bruno Lefipan, venció 1-0 a Laprida, mientras que el último lunes, se jugaron dos encuentros trascendentales que determinaron el segundo finalista por el título.

En uno de ellos, Petroquímica, con tantos de Manuel Mortada, Santiago Olmos, Benjamín Herrera y Mateo Loncón, goleó 4-0 al descendido Tiro Federal, y con esa victoria se adueñó del grupo “A” y se convirtió en el rival de Huracán en la final por el campeonato.

Mientras que en el otro partido, Jorge Newbery derrotó de local 1-0 a General Saavedra, con gol de Gabriel Gallardo, pero no le alcanzó para ser finalista por la victoria del “Verdolaga”.

…………………

Panorama de la 10ª fecha

SABADO 6

- Huracán 2 / Próspero Palazzo 0.

DOMINGO 7

- Deportivo Sarmiento 1 / Laprida 0.

LUNES 8

- Tiro Federal 0 / Petroquímica 4.

- Jorge Newbery 1 / General Saavedra 0.

MIERCOLES 10 (19:30 Primera – 17:30 Reserva)

- CAI vs Argentinos Diadema.

Cancha: Argentinos Diadema.

JUGADO EL MIERCOLES 3

- Florentino Ameghino 1 / USMA 2.