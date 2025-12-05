El Ascenso ingresa en su recta decisiva

Se disputa la 11ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el campeón del Apertura y ascendido, Rada Tilly, recibirá este viernes desde las 20 a Nueva Generación.
El árbitro de ese partido será Gastón Verón, quien estará acompañado por Luis Marcial y Yamila Ramos.
La jornada se completará el sábado, con cinco partidos que comenzarán a las 16, de los cuales hay tres que sobresalen por tener protagonistas que aspiran a ascender.
En ese marco, Ferrocarril del Estado visitará a Oeste Juniors, Deportivo Portugués hará lo propio con Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca será visitante de Universitario. Cabe aclarar que Portugués aún tiene que jugar cuatro encuentros, mientras que a Ferro y Roca les quedan solo dos compromisos.
……………………
Programa de la 11ª fecha
VIERNES 5 (20:00 Primera – 18:00 Reserva)
- Rada Tilly vs Nueva Generación.
Arbitro: Gastón Verón.
Asistentes: Luis Marcial y Yamila Ramos.
Cancha: Rada Tilly.
SABADO 6 (16:00 – 13:00 Reserva)
- Oeste Juniors vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Maximiliano Selg.
Asistentes: Sergio Navarrete y Miguel Coñuecar.
Cancha: Oeste Jrs.
SABADO 6 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
- Comodoro FC vs Talleres Juniors.
Arbitro: Lucas Bres.
Asistentes: Gastón Verón y Sergio Navarro.
Cancha: Comodoro FC.
- Stella Maris vs Caleta Córdova.
Arbitro: Daniel Sosa.
Asistentes: Diego Schooff y Morena Britez.
Cancha: Stella Maris.
- Universitario vs Deportivo Roca.
Arbitro: Carlos Flores.
Asistentes: Cristian Raimilla y Camila Madami.
Cancha: Castelli.
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Deportivo Portugués.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Asistentes: Luis Marcial y Yamila Ramos.
Cancha: M.B. Ciudadela.
Libre: San Martín.