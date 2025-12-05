El Ascenso ingresa en su recta decisiva

Este viernes juega el ascendido Rada Tilly. El sábado habrá partidos cruciales para Ferro, Portugués y Roca, quienes aspiran a acompañar al “Aurinegro” en la A en 2026.

Se disputa la 11ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el campeón del Apertura y ascendido, Rada Tilly, recibirá este viernes desde las 20 a Nueva Generación.

El árbitro de ese partido será Gastón Verón, quien estará acompañado por Luis Marcial y Yamila Ramos.

La jornada se completará el sábado, con cinco partidos que comenzarán a las 16, de los cuales hay tres que sobresalen por tener protagonistas que aspiran a ascender.

En ese marco, Ferrocarril del Estado visitará a Oeste Juniors, Deportivo Portugués hará lo propio con Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca será visitante de Universitario. Cabe aclarar que Portugués aún tiene que jugar cuatro encuentros, mientras que a Ferro y Roca les quedan solo dos compromisos.

Programa de la 11ª fecha

VIERNES 5 (20:00 Primera – 18:00 Reserva)

- Rada Tilly vs Nueva Generación.

Arbitro: Gastón Verón.

Asistentes: Luis Marcial y Yamila Ramos.

Cancha: Rada Tilly.

SABADO 6 (16:00 – 13:00 Reserva)

- Oeste Juniors vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Sergio Navarrete y Miguel Coñuecar.

Cancha: Oeste Jrs.

SABADO 6 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Comodoro FC vs Talleres Juniors.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Gastón Verón y Sergio Navarro.

Cancha: Comodoro FC.

- Stella Maris vs Caleta Córdova.

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Diego Schooff y Morena Britez.

Cancha: Stella Maris.

- Universitario vs Deportivo Roca.

Arbitro: Carlos Flores.

Asistentes: Cristian Raimilla y Camila Madami.

Cancha: Castelli.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Luis Marcial y Yamila Ramos.

Cancha: M.B. Ciudadela.

Libre: San Martín.