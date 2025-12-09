La Araucanía 2025 entra en la recta final y Chubut sueña

Se desarrolló la tercera jornada de competencias en La Pampa y ya comienzan a perfilarse los candidatos en cada disciplina, con varios chubutenses como protagonistas.

Pasó el tercer día de competencias en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que proseguirán hasta este jueves en la provincia de La Pampa, donde Chubut sigue siendo protagonista en las distintas disciplinas.

Durante el día martes, en los deportes por equipo comenzaron a cerrarse las fases regulares, de cara a los cruces que irán definiendo quienes pelearán por un podio, o una buena ubicación final.

En la localidad de Quehué, el seleccionado de vóley femenino de Chubut sumó su cuarta victoria consecutiva en el torneo, tras superar por un cómodo 3-0 a Aysén y de ese modo, se aseguró el pase a semifinales. Aún invictas, las chubutenses en el cierre del día enfrentaban a Neuquén en el duelo que determinaba la primera y segunda posición del grupo. El miércoles las buscarán asegurar una medalla.

Por su parte, en Eduardo Castex el equipo de vóley de varones cerró la fase regular con una muy buena victoria ante Magallanes por 3-0 (25-18, 25-23 y 25-17) y finalizó la primera instancia con cuatro triunfos y una derrota, que también le posibilitaron ingresar a la ronda de semifinales, que se disputará el miércoles por la tarde.

El fútbol femenino de Chubut también está entre los mejores cuatro del certamen y buscará llegar al podio. En General Pico enfrentó a Ñuble, en el duelo que cerró la primera ronda y Chubut se quedó con la victoria por 3-1. Los goles de Chubut fueron marcados por Sara Calabró Palacios, Ornella Rivas y Camila Quinteros. Con dos triunfos y puntaje ideal, las chicas chubutenses ya están entre las mejores cuatro al ganar el Grupo C y este miércoles jugarán ante La Pampa (que ganó el grupo A) por un lugar en la definición del torneo.

CERRAR DE LA MEJOR MANERA

El fútbol masculino cerró la fase regular con un buen triunfo ante Los Ríos por 3-0, con goles de Valentino Ercoli, Mateo Hawrylak y Lautaro Ledesma, todos marcados en el segundo tiempo. La derrota de la primera fecha por 1-0 ante Araucanía, privó al equipo chubutense de entrar a semifinales. El miércoles jugará su primer cruce, buscando la mejor posición entre el 5° y 8° puesto.

El básquet femenino en General Acha enfrentó a Magallanes, en el último duelo de la ronda regular y cayó por 62-58. Las chubutenses finalizaron su zona con un triunfo y dos derrotas y habrá que esperar al cierre general para ver la posición final y el puesto por el que jugarán a partir del miércoles.

Básquet masculino finalizaba la primera fase del torneo en último turno, frente Araucanía, con la necesidad de un triunfo para ver si podía lograr la clasificación a semifinales, a la cual podría acceder si logra ser mejor segundo entre los tres grupos. De no lograrlo, deberá jugar del 5° al 8° puesto.

UN MIERCOLES CON GRANDES EXPECTATIVAS

En la pista de Santa Rosa, pasó la tercera jornada atlética, donde la mayoría de las pruebas fueron series, que tendrán su definición este miércoles, por ello, no hubo sumatoria de medallas para Chubut. Nimba Saint Fort Laurent ganó su serie en los 100 metros con vallas, y estará en la definición por la medalla, al igual que Olivia Conesa y Agustín Coronel en 200 metros llanos. A su vez, Luciano Signorelli, tercero en la serie de 110 con vallas, también estará en la final.

En judo, desarrollado en la Escuela 95 de Santa Rosa, se disputó la competencia por equipos de varones, con la cual concluyó el torneo. Los chubutenses ganaron su primer enfrentamiento por 4-1 a Ñuble y luego cayeron ante La Pampa por 3-2. En el repechaje, fue derrota 4-1 ante Tierra del Fuego y de ese modo los chicos se quedaron sin chances de podio. En la sumatoria de puntos general del torneo, el equipo quedó en 8° lugar. El miércoles, con el torneo por equipos femenino, finalizará la disciplina del judo.

En el natatorio de Miguel Riglos, se desarrolló el segundo día de pruebas de natación, donde Chubut sigue sin levantar cabeza. Se llevaron adelante las pruebas de 400 libres, 100 espalda, 200 pecho, 100 mariposa y 4x50 libres, pero Chubut no pudo sumar podios.

Por último, el ciclismo tuvo jornada de descanso y retomará la actividad el miércoles, con la prueba de contrarreloj individual. Hasta el momento, en la sumatoria de tiempos general, Chubut se encuentra en tercer lugar de la rama femenina y séptimo entre los varones.

590419547_18391948807178412_2304696274997383239_n Foto: Prensa Chubut.