Chubut sigue sumando alegrías en La Pampa

En el segundo día de competencias en los Juegos de la Araucanía, la delegación chubutense mantuvo su paso firme, cosechando buenos resultados y generando ilusión.

Este lunes se desarrolló la segunda jornada de competencias de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se extenderán hasta este jueves en la provincia de La Pampa, registrando una vez más, muy buenas actuaciones de los deportistas chubutenses que toman parte del evento internacional.

JUDO DE ORO

Las primeras medallas del día, llegaron de la mano del equipo femenino de judo, que tuvo su competencia en la Escuela 95 de Santa Rosa y redondeó una excelente actuación con dos medallas doradas y un bronce.

Tras disputarse las rondas regulares en cada una de las categorías dispuestas, tres atletas chubutenses llegaron a semifinales y lograron subir al podio. Samantha Acosta (-48kg) y Adriana Farías (-52kg) se consagraron campeonas en sus categorías y se llevaron el oro, mientras que Kiara Fernández (-57kg), se quedó con el tercer puesto y el bronce.

El martes habrá descanso y el miércoles se cerrará el certamen, con la competencia por equipos.

TARDE DORADA PARA EL ATLETISMO

En la pista de atletismo de Santa Rosa se llevó a cabo la segunda jornada de atletismo, donde la delegación chubutense descolló, sumando varios podios.

En el inicio de la tarde, se confirmó (y se premió) la medalla dorada para Agustín Coronel, en la prueba de 400 metros llanos, desarrollada el domingo.

Posteriormente, Olivia Conesa se quedó con el oro en la prueba de 400 metros con vallas. Además, en salto en alto Ludmila Lukosevicius logró la presea de plata y Denise Torres Alvarado, la de bronce. La última medalla individual, llego de la mano de Luciano Signorelli, en salto en largo, que logró el tercer puesto de la prueba.

Pero la frutilla del postre llegaría en las postas de 4x100, en la cual Chubut alcanzó el oro en la rama femenina y el bronce en la masculina. Un día inmejorable para el atletismo chubutense, que el miércoles intentará seguir por la senda del éxito.

En ciclismo, este lunes y bajo un intenso calor, se corrió la exigente prueba de Pelotón, en el autódromo de Toay. El equipo femenino culminó el recorrido de 40 kilómetros en el tercer lugar en la sumatoria de tiempos (las primeras tres ciclistas del equipo que llegan a la meta), mientras que los varones, que corrieron 100km, terminaron séptimos. El martes será jornada de descanso y el miércoles volverá la acción con la prueba de contrarreloj individual.

EN EQUIPO, CHUBUT TAMBIEN SUMA

Los deportes por equipo también tuvieron un día con actuaciones importantes en las distintas sedes de La Pampa

El fútbol femenino tuvo su debut este lunes en la calurosa tarde de General Pico. Las chubutenses enfrentaron a Tierra del Fuego y en una excelente actuación, golearon por 3-0 a las fueguinas, para acomodarse en el primer puesto de la zona. Los goles fueron convertidos por Yazmin Stanos y Ornella Rivas, en dos oportunidades. El martes, a las 17, enfrentará a Ñuble para cerrar la primera ronda y con un triunfo, las chicas estarán en semifinales.

El Vóley masculino tuvo una inmejorable jornada en Eduardo Castex, sumando dos triunfos que lo posicionan dentro de su zona. Por la mañana, los chubutenses superaron por 3-1 a Los Ríos (28-26, 25-20, 16-25 y 30-28), mientras que a la tarde fue triunfo ante Tierra del Fuego por 3-0 (25-21, 25-16 y 25-21). Con tres triunfos y una derrota, este martes finalizará la fase regular frente a Magallanes, buscando un triunfo que le otorgue el pase a semifinales.

El básquet masculino enfrentó a Tierra del Fuego en el Polideportivo Butalo de Santa Rosa, y, tras la caída inicial ante Bío Bío, logró su primer triunfo, al superar a los fueguinos por 76-65. El miércoles el equipo chubutense se medirá ante Araucanía, duelo que marcará el cierre de la etapa regular y el futuro del equipo en el torneo.

El básquet femenino, con sede en General Acha, enfrentó a Tierra del Fuego. Luego de la derrota inicial con Ñuble, las chicas se recuperaron y vencieron a las fueguinas por un cómodo 69-39. El martes por la tarde, en la última fecha, se enfrentará con Magallanes.

Por último, en la localidad de Miguel Riglos se desarrolló la jornada inicial para la disciplina de natación, donde Chubut no tuvo el arranque esperado. Se llevaron adelante las pruebas de 400 metros combinados, 50 mariposa, 200 espalda, 100 libre y la posta 4x100 combinada, en las cuales Chubut no pudo hacer podios. La actividad tendrá continuidad el martes por la mañana.

Foto: Prensa Chubut.