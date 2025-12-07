Chubut tuvo un inicio positivo en La Pampa

La provincia de La Pampa recibe una vez más a los Juegos Binacionales de la Araucanía, cuya XXXII edición comenzó este domingo con competencias en las sedes de Santa Rosa, General Pico, General Acha, Toay, Ataliva Roca, Quehue y Miguel Riglos.

En ese marco, la delegación de Chubut, integrada por cerca de 225 personas, tuvo un muy buen arranque en el certamen internacional, con varias medallas e importantes triunfos en los deportes por equipo.

PRIMEROS PODIOS

En horas de la tarde, el atletismo chubutense sumó las primeras medallas de la delegación chubutense en la Pista de Atletismo de Santa Rosa. En la prueba de 1500 metros, Matías Bellido se quedó con el triunfo y la primera medalla de oro para la delegación chubutense. Empleó un tiempo de 04:10,55 para completar el exigente recorrido, teniendo en cuenta las altas temperaturas que acompañaron la jornada.

Un rato más tarde, Agustín Coronel ganó su serie de 400 metros llanos, con un tiempo de 48,63 y al cierre de la jornada se esperaba la oficialización de lo que será la segunda medalla de oro para Chubut, dado que fue el mejor tiempo de las tres series desarrolladas. En la misma prueba, Martín Sanz ganó la serie 2, con un tiempo de 51,71, finalizando en el quinto lugar.

En judo se desarrolló la competencia masculina, donde Máximo Ocampos Ratti fue el único chubutense que logró superar la fase clasificatoria dentro de la categoría -73 kilos, desarrollada por la mañana en la Escuela 95 de Santa Rosa. Por la tarde, tras perder en la semifinal, logró acceder al tercer puesto y colgarse la medalla de bronce.

Este lunes, se realizará la competencia femenina, donde Chubut irá por más medallas, mientras que el martes, se desarrollará el torneo por equipos.

El ciclismo tuvo el inicio de su competencia en Toay, en el autódromo de la Provincia de La Pampa, con la prueba de contrarreloj por equipos, para ambas ramas. El equipo femenino inició el torneo de gran manera al culminar en cuarto lugar, con un tiempo de 17:08 para recorrer los 10km del trazado. Chubut culminó detrás de Ñuble (16:30), Neuquén (16:44) y Los Lagos (16:53).

Por su parte, el equipo de varones también terminó en la cuarta posición, completando el recorrido de 20km en 27:17. El ganador de la prueba fue Los Ríos (26:22), seguido de Ñuble (26:29) y Río Negro (26:43).

Este lunes, mientras tanto, se correrán las pruebas de pelotón: las damas recorrerán un trayecto de 40 kilómetros, mientras que la prueba de varones será de 100 kilómetros.

SUERTE DISPAR

Pasando a los deportes por equipo, el vóley femenino hizo su estreno de la mejor manera en General Acha, sumando los primeros dos triunfos al hilo. Por la mañana fue 3-2 ante Bío Bío en un partidazo (18-25, 25-18, 24-26, 25-22 y 15-11), mientras que en el turno tarde, la víctima fue Los Ríos, a quien venció con mayor comodidad por 3-0 (25-21, 25-11 y 25-11). El lunes por la tarde, el rival será Tierra del Fuego.

En tanto el vóley masculino logró un destacado y holgado triunfo en su debut en Eduardo Castex, al vencer por 3-0 a Río Negro. Los sets para el elenco chubutense fueron 25-16, 25-18 y 25-19. En el turno tarde enfrentó a Bío Bío y fue derrota por 3-2 (23-25, 30-28, 19-25, 29-27 y 13-15). El lunes habrá nueva doble jornada, frente a Los Ríos y Tierra del Fuego.

Futbol masculino debutó en cancha del Club Mac Allister de Santa Rosa, donde enfrentó al fuerte equipo de Araucanía. A 5 minutos del final, los chilenos anotaron el único gol del partido que significó la derrota chubutense. El martes, por la segunda fecha, Chubut enfrentará a Los Ríos, duelo que cerrará la ronda regular.

El fútbol femenino recién hará su estreno en el certamen, el día lunes por la tarde, cuando desde las 17 enfrente a Tierra del Fuego, en General Pico.

La otra disciplina que iniciará el lunes será la natación, que verá acción desde las 9 de la mañana, en el natatoria de la localidad de Miguel Riglos.

Por último, los equipos de básquet no tuvieron los debuts esperados. En Santa Rosa, el equipo masculino cayó sin atenuantes ante Bío Bío por 69-59. El lunes deberá enfrentar a Tierra del Fuego e intentar ganar para tener chances de clasificación.

Lo mismo sucedió con el equipo femenino, que en General Acha cayó en su primer partido 42-40 ante el seleccionado de Ñuble. Las chicas buscarán revancha el lunes, cuando se enfrenten a Tierra del Fuego.

El lunes será un día importante, donde Chubut buscará seguir posicionándose de la mejor manera en las diferentes disciplinas.

