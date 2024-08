Tamara Pettinato renunció a Bendita: "fui maltratada"

Tamara Pettinato sigue en el ojo de la tormenta y, luego de que el fin de semana se viralizaran nuevos videos en los que se la ve sentada en el sillón de Rivadavia de la Casa Rosada, mientras dialoga con el expresidente Alberto Fernández. Este lunes, anunció su desvinculación del programa Bendita TV que conduce Beto Casella, donde se desempeñaba como panelista.

El pasado viernes, la panelista se reincorporó al programa, luego de una semana de ausencia, pero en las últimas horas decidió comunicarle al conductor por chat que abandonaba el panel. Beto recibió los mensajes de Tamara cuando estaba al aire en un programa de streaming y decidió leer en vivo el anuncio.

Beto Casella contó sin vueltas, mientras charlaba con Ángel de Brito, que Tamara Pettinato le mandó un mensaje que “dice ‘no vuelvo’”.

RENUNCIA

“Todo, chicos, minuto a minuto y tal cual me llega. Porque yo, como me comí la de Godzilla del minuto a minuto el día que apareció el vídeo, me parece que es de honestidad con la gente, con ustedes, contar todo tal cual”, aclaró el conductor sobre su actitud al leer el chat privado.

Pettinato escribió “no vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen…”.

“No es solo las redes, es una cuestión de clima. Y de verdad, créeme, que la idea era preservarla a ella. Yo ya lo había manifestado. Está el tape, chicos, del viernes. Yo no la puedo despedir. Yo no puedo. Pero ahora sí entiendo que se está yendo sola”, respondió Beto. De Brito lo aconsejó que “quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar. O no”. “Está abandonando. Te está haciendo un favor”, cerró Ángel.