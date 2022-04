"Te voy a arrancar los ojos y te los voy a hacer masticar"

El padre de una alumna de una secundaria privada del Sur del Conurbano bonaerense le envió a un compañero de su hija, de 13 años, un violento audio amenazante en el que, entre otras cosas, le dice que le va a “arrancar la cabeza y los ojos”.

El audio, un mensaje de WhatsApp, fue difundido por el medio de noticias regional El Diario Sur.

Lo que desencadenó la furia del hombre, a quien la Justicia le impuso una orden de restricción para que no pueda acercarse al adolescente amenazado ni a su familia, habrían sido episodios de bullying sufridos por su hija, que es hipoacúsica, en la escuela en la que cursan ambos chicos, el Colegio Euskal Echea de la localidad de Llavallol..

Según informaron medios locales, las amenazas se produjeron entre el fin de semana y el lunes último. Los padres del chico amenazado y acusado de bullying denunciaron el hecho en la Comisaría Nº 4 de Lomas de Zamora y en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora,

Posteriormente la Justicia dispuso una medida cautelar con restricción de acercamiento al hombre que envió los mensajes amenazantes, y el cese del hostigamiento hacia el menor y su familia. Se le prohibió acercarse a la casa del adolescente, a él, a su familia y también al colegio Euskal Echea.

Lo que generó la alarma en la escuela y en las autoridades fue el tono del mensaje amenazante del hombre hacia el alumno a quien acusa de protagonizar situaciones de acoso escolar teniendo como víctima a su hija que, según él mismo dice en el audio, padece de hipoacusia y tiene realizado un implante coclear.

“Con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. A mí me importa un reverendo huevo ir preso porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que en mi casa”, empieza diciendo en el mensaje de Whatsapp.

Casi inmediatamente amenaza: “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar, ¿me escuchaste?, la próxima vez que cargues a mi hija”.

“De última, también te saco los oídos y se los pongo a mis hijas”, dice también el hombre. E incluso invita al adolescente a denunciarlo para recibir protección: “Que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia. Y yo que vos la haría para que te pongan custodia”.

Fuente: Clarín.