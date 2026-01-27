Técnico español diseñaba estrategias y elegía contrataciones por IA

Se trata del exentrenador español del FC Sochi, en el fútbol de primera división de Rusia. Ya lo echaron.

Una denuncia pública por la supuesta dependencia de inteligencia artificial para tareas clave de un plantel de fútbol sacude al ambiente deportivo. El técnico español Robert Moreno, quien dirigió al FC Sochi de la Liga Premier de Rusia hasta septiembre de 2025, enfrenta acusaciones de haber delegado decisiones críticas en el sistema de IA ChatGPT, según reveló un exalto directivo del club.

Las afirmaciones provienen de Andrei Orlov, quien se desempeñó como director general del equipo. En diálogo con un medio ruso, Orlov detalló que la plataforma de inteligencia artificial se transformó en un pilar operativo durante la gestión de Moreno. “Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales”, aseveró el exdirectivo.

De acuerdo con el testimonio, la utilización del sistema trascendió lo administrativo para adentrarse en el núcleo deportivo. La herramienta habría sido empleada para el diseño de planes de entrenamiento, la logística de viajes, el análisis táctico e incluso en recomendaciones para el mercado de pases. Esta metodología, sostuvo Orlov, generó preocupación entre el resto del cuerpo técnico por el grado de influencia alcanzado.

El exdirector general ilustró los riesgos con un episodio ocurrido en la planificación de un viaje a Jabárovsk. El itinerario generado por la IA para los futbolistas incluía una jornada continua de 28 horas sin descanso, un error que, si bien fue detectado y corregido, evidenció para Orlov el nivel de confianza depositado en las sugerencias automatizadas.

La polémica se extendió al ámbito de las contrataciones. Orlov narró que, tras cargar datos de scouting en la plataforma para evaluar opciones en ataque, el sistema posicionó al delantero Artur Shushenachev como el candidato ideal, por encima de otros perfiles considerados.

Esta teoría indica que así se seleccionó al "9" con información del algoritmo, pero luego ese jugador no hizo goles durante 10 partidos. Moreno fue despedido en septiembre pasado, tras 14 partidos consecutivos sin ganar y con solo un 35% de victorias.