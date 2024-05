Tenembaum calificó de "inútiles" a los funcionarios de Milei

Argentina atraviesa una crisis sin precedente en materia de GNC. La insólita decisión de Javier Milei y compañía de no hacer la inversión para poder utilizar el Gasoducto Néstor Kirchner obliga al Estado a realizar enormes gastos en materia energética para que el país no se quede sin provisión. En este contexto, el periodista Ernesto Tenembaum tuvo un fuerte cruce con el senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni.

“Vos decís ‘hay que ponerle huevo al Estado porque el Estado es ineficiente’. Justo el día que, porque tu gobierno es ineficiente, se acaban de gastar 500 palos de más. Yo no te digo que dejen al país sin gas natural comprimido. Había que hacer un aporte de 45 palos para que tenga presión el Gasoducto Néstor Kirchner, no lo hicieron y mandaron a comprar barcos por 500 palos. Se gastaron 450 palos de la nuestra porque son unos inútiles. Y vos me decís ‘el Estado tiene que ser útil’”, afirmó enojado el periodista.

Paoltroni intentó ensayar una excusa diciendo: “No sé ese caso puntual”, provocando que Tenembaum se encendiera más. “Perdoname: ¿senador nacional y no sabés lo que está pasando en el país? Leé un poco. Está en todos los diarios”.

El legislador de LLA recurrió al viejo truco de Milei y compañía para tratar de zafar: “Leo lo de los 16 mil millones de dólares de Kicillof”. Ante esto, el conductor remató: “Vos solo lees el kirchnerismo”.