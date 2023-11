Tenembaum comparó a Lanata con Milei por el maltrato

Ernesto Tenembaum dialogó con Reynado Sietecase en el pase de sus programas de Radio con Vos sobre el debate presidencial del domingo y, para explicar el comportamiento de Javier Milei, recordó una actitud que Jorge Lanata tenía como jefe. El conductor de radio y TV deschavó la manera en que la figura de El Trece se comportaba cuando no tenía argumentos en una discusión.

“Los tipos que llegaron muy alto a veces no pueden escuchar”, reflexionó Tenembaum después de que Sietecase analizara el mal papel que demostró Milei en el debate y se sorprendiera de que nadie lo haya aconsejado antes. Acto seguido, Ernesto hizo una analogía entre la supuesta actitud de Milei con una característica de la personalidad de Jorge Lanata.

“Me acuerdo que cuando trabajábamos con Lanata, muchas veces él escuchaba y eran muy ricos esos debates. Pero otras veces para discutir una decisión te decía ‘¿ves? Por eso yo soy Lanata y vos sos Tenembaum, porque vos pensás de esa manera que no llegás a ningún lado y yo soy Lanata’”, continuó su relato el periodista y así aseguró el mal genio que a veces tenía el actual conductor de Radio Mitre a la hora de discutir ideas.

Tenembaum utilizó otra comparación para analizar el desempeño de Milei en el debate previo al balotaje 2023 y sumó: “O de repente un técnico que fue campeón del mundo. Viene alguien que le dice algo sensato y por ahí no tiene ganas de escucharte. Milei hizo la carrera más exitosa de la historia política argentina, más meteórica. ¿Cuántos miles de políticos desearían estar en su lugar?”. Y cerró: “Entonces cuando le dicen que tiene que moderarse, él dice ‘¿vos quién sos?’”.

Por su parte Sietecase hizo su aporte. “Dejame rematar con algo en relación a lo de Lanata. Una vez me hicieron una nota y no le gustó lo que yo dije, yo trabajaba con él en la radio. Me preguntaron ‘¿cómo es laburar con Lanata?’. Yo dije que era como ser músico de Charly García, el tipo hace cosas geniales pero al minuto siguiente se tiró por un noveno piso”, sentenció el conductor de La Inmensa Minoría.

Fuente: El Destape