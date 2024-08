"Tengo una causa penal por ir a Olivos"

En medio del escándalo por las denuncias de violencia de género contra el presidente Alberto Fernández, en las últimas horas se viralizó un video en que se ve a Tamara Pettinato, la hija del reconocido conductor, que habría grabado por el ex presidente en un encuentro durante la cuarentena en Olivos.

Unos años atrás la periodista había hablado sobre el tema en el programa PH Podemos Hablar. Cuando el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó si había sufrido acoso mediático, Tamara expresó: "No sé si lo llamaría acoso mediático, pero cuando filtraron las listas de la gente que entró a Olivos, empezaron en los programas de chimentos a remarcar quienes ellos decidían que era sospechoso o que habían ido por otra cosa que no sea algo legal".

Tamara aclaró que "no hice nada ilegal, yo tenía permiso para circular" pero que "hicieron una causa penal en donde metieron a todos los que estuvieron".

Entonces, la periodista se negó a dar más detalles sobre el motivo de su visita a la residencia presidencial y aseguró: "No quiero dar detalles de algo que en realidad no lo conté yo, no salió de mí".

Además, afirmó "la causa penal supongo que va a terminar en la nada porque no era ilegal lo que hice".