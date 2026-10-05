Terminó hospitalizado tras un choque múltiple en Roca

Un hombre de 32 años fue trasladado al Hospital Regional tras impactar con un Toyota Etios contra tres vehículos estacionados en calle Levalle 340, frente a Sanigas.

Un hombre de 32 años resultó herido este lunes por la mañana tras protagonizar un choque múltiple en el barrio Roca. El hecho ocurrió cerca de las 10:20 en calle Teniente Lavalle 340 y tuvo como protagonistas a cuatro vehículos.

El conductor de un Toyota Etios perdió el control del rodado e impactó inicialmente contra el espejo retrovisor de un Ford Fiesta que se encontraba estacionado. De acuerdo con el relato de su acompañante, al intentar detener la marcha accionó accidentalmente el acelerador y terminó chocando contra otros dos vehículos estacionados, un Peugeot 207 y un Volkswagen Voyage.

Personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar y encontró al conductor recostado sobre la calzada, en posición de cúbito dorsal. El hombre manifestó sentir un fuerte dolor en el pecho, por lo que se solicitó una ambulancia.

A las 10:45, personal médico dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional para evaluar la gravedad de las lesiones.

En el lugar también trabajaron agentes de Criminalística, quienes realizaron las pericias para establecer la mecánica del accidente. La fiscal de turno, Antonela Hernández, ordenó el secuestro preventivo del Toyota Etios.

Según se informó, la documentación de los cuatro vehículos involucrados se encontraban en regla.