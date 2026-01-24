Thiago Medina vuelve a estar soltero

La historia apareció sin aviso, entre canciones y gestos cotidianos, pero el mensaje quedó flotando con peso propio. Mientras el verano avanzaba y las redes seguían el minuto a minuto de sus movimientos, Thiago Medina eligió Instagram para dejar una señal que no pasó inadvertida y que reavivó las versiones sobre su separación de Daniela Celis.

Horas antes, el clima venía cargado por el otro lado. Daniela Celis se mostraba desde la Costa en un tono completamente distinto, atravesada por la distancia con sus hijas y por la exposición que implica trabajar lejos de casa. Su descargo, sincero y emocional, circuló rápido y generó empatía, pero también abrió una grieta que muchos leyeron como telón de fondo del gesto posterior de Thiago Medina.

Fue en ese contexto que el exgran hermano subió una selfie aparentemente relajada, musicalizada con una canción que no hablaba de nostalgia ni de reconciliación. El detalle no pasó por alto y terminó de tomar forma cuando sumó una frase breve, filosa, imposible de desligar del momento personal que estaba atravesando. “A llorar a la iglesia”, escribió, sin aclaraciones ni destinatarios explícitos.

El posteo funcionó como confirmación indirecta de su presente sentimental. Sin anunciarlo de manera formal, Thiago Medina dejó entrever que se encuentra soltero y que no estaba dispuesto a mostrarse afectado por la situación. La frase, leída por muchos como una provocación, generó reacciones inmediatas y volvió a poner el foco sobre su vínculo con Daniela Celis.

No era la primera vez que la pareja quedaba en el centro de la escena por movimientos en redes. Desde su salida del reality, la relación estuvo marcada por idas y vueltas, silencios prolongados y reencuentros inesperados, incluso en momentos delicados como el accidente en moto que sufrió él y durante el cual ella se mostró cerca y presente.

Por eso, el contraste llamó la atención. Mientras Daniela Celis compartía emociones ligadas a la maternidad y a la culpa por la distancia, Thiago Medina elegía una narrativa opuesta, más desafiante, más desligada de cualquier gesto de tristeza. Dos climas, dos lecturas, un mismo conflicto expuesto sin necesidad de declaraciones formales.

Hasta ahora, ninguno habló de manera directa sobre una ruptura definitiva. Sin embargo, el mensaje quedó publicado, circuló y fue interpretado como algo más que una frase al pasar. En el universo de las redes, a veces una historia alcanza para decirlo todo.