Tinelli rompió el silencio sobre la canción de Tini Stoessel en su contra

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre la explosiva canción de Tini Stoessel en su contra e intentó poner paños fríos.

En diálogo con Alejandro Castelo para LAM (América TV), el conductor habló por primera vez sobre el nuevo material de la artista y expresó: "Yo la admiro mucho como cantante y profesional. Mis hijas la aman, ellas ya sabían del tema que iba a sacar y me dijeron: 'Papá, ya está. Ella necesita hacer esto, es un proceso que ella lo vivió'. Y es totalmente entendible, yo no me voy a hacer cargo de algo que ella lo vivió de esa manera".

"Lo lamento, me da pena porque la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. No me puede enojar eso, al contrario, con todo lo que paso quiero que le vaya bien. Estamos orgullosos de verla en cualquier parte del mundo. No puedo estar mal con ella", expresó Marcelo Tinelli.

"Uno no se tiene que tomar las cosas personalmente... cuando a uno le dicen algo hay que evaluar por qué lo está diciendo el otro. Le deseo lo mejor, si tuvo la necesidad de decirlo, ella sabrá por qué", sentenció. Sobre el vínculo con el papá de Tini, el conductor dijo: "La relación con Alejandro Stoessel, de mi parte, está muy bien. Hemos hablado por teléfono por cosas del programa, nos dimos un abrazo".

Respecto a la acusación de la artista de cerrarle las puertas del medio, Marcelo planteó: "Yo no soy así, pero es como lo vivió ella... después, el medio reacciona como quiere, yo no manejo todo el medio".

QUE DICE LA CANCION

Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum, "Un mechón de pelo", y en una de sus canciones destrozó a Marcelo Tinelli por el fuerte conflicto con su papá años atrás.

Alejandro Stoessel fue el director artístico de Ideas del Sur entre 2005 y 2009, y terminó en juicio con Marcelo Tinelli por la propiedad intelectual de la serie "Patito Feo".

Pese a que eran muy amigos, su relación terminó de la peor manera y Tini Stoessel lo padeció porque veía sufrir a su papá. Por eso, en su regreso a la música con un nuevo álbum escribió una canción llamada "Ángel", donde narró el mal momento que pasó su familia.

"(...) 2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente", canta la artista a modo de recuerdo sobre lo ocurrido entre Alejandro y Marcelo.

"Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos AIres. Deja que el tiempo se encargue, y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse, de eso se trata amarse, pero también me dolió y para decirlo no es tarde", siguió.

Luego, Tini Stoessel dedicó una explosiva parte recitada que terminó de confirmar que el tema va dirigido a Marcelo Tinelli: "La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír, y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida".

QUE PASO

En noviembre de 2015, la Sala 1ª de la Cámara Civil y Comercial Federal falló a favor de Marcelo Tinelli en un juicio iniciado en 2009 por Alejandro Stoessel, ex Director Artístico de Ideas del Sur, donde reclamaba los derechos sobre "Patito feo", además de la propiedad intelectual, daños y perjuicios.

En 2009, el productor y padre de Martina "Tini" Stoessel, Alejandro Stoessel, le reclamaba a su ex amigo y a Ideas del Sur "la reivindicación parcial de los registros y/o solicitudes de marcas de Patito feo".

Además, demandó a Tinelli por la propiedad intelectual, daños y perjuicios y publicación de la exitosa serie juvenil que se emitió entre 2007 y 2008.

En marzo de 2015, la resolución de primera instancia había sido favorable para el conductor de Showmatch, pero Stoessel apeló la medida.

Finalmente, la Cámara resolvió rechazar el juicio y determinó que Stoessel deberá pagar las costas de un juicio que era millonario.