Tiro venció a Ciudadela en un partidazo con ocho goles

Tiro Federal derrotó 5-3 como local a Manantiales Behr de Ciudadela, en elúnico partido que se disputó este sábado por la 19ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

La programación se complicó por el estado de las canchas, tras las últimaslluvias, por lo que el césped sintético del barrio Cemento fue el único que llegó en condiciones.

El dueño de casa, que marcha tercero, golpeó de entrada. Pocos segundosantes de que se cumpliera el minuto, una jugada de izquierda a derecha derivó en un centro, Fabián Gómez calculó mal la salida y la pelota le quedó servida a Gabriel Campos, para que decrete sin problemas el 1-0.

Lejos de amedrentarse, la visita fue en busca del empate y convirtió al arquero Agustín Alvarez en figura (tapó al menos siete pelotas cruciales en la primera mitad). El partido se hizo de ida y vuelta, por lo que Gómez también tuvo un gran trabajo en el arco “gaucho”.

Ciudadela, que mereció un poco más en la etapa inicial, llegó al empate a los 24’, a través de un tiro penal de Fabricio Ceballos, luego de que el árbitrocobrara una mano en el área “tirolense”.

El complemento no bajó la intensidad. Todo lo contrario. Ciudadela lo dio vuelta a los 5’, con un cabezazo de Ceballos, pero a los 8’ igualó Marco Antonio Pacheco de la misma manera. Sería el primero de una seguidilla personal, ya que repitió a los 20’ y luego de que Campos anotara el cuarto a los 24’, tras un centro suyo, Pacheco cerró su hat-trick luego de una asistencia de Campos, en una devolución de gentilezas.

Ciudadela no claudicó y peleó por descontar, logrando su objetivo a los 44’, a través de Sambueza. Ya no había mucho tiempo como para que la historia se revirtiera, pero ambos dejaron el campo de juego sabiendo que dieron lo que tenían que dar, en un partido que no modificaba mucho la tabla, teniendo en cuenta que la pelea por el título está entre Argentinos Diadema y General Saavedra.