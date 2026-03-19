Tobías Weise: "mi objetivo principal es clasificar a los Juegos Odesur"

El gimnasta trelewense se encuentra en plena preparación para el nacional que se realizará en abril en el CeNARD.

Luego de participar de la primera Reunión Federal del Deporte 2026, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, se reunió con deportistas chubutenses que entrenan en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y representan a la provincia en distintas competencias nacionales e internacionales.

Uno de ellos es el gimnasta de trampolín Tobías Weise, que charló con el área de Prensa de Chubut Deportes, sobre su actualidad y calendario previsto para este 2026.

“Con Milton nos reunimos para hablar sobre el calendario competitivo de este año, comentarle mis objetivos y ver en que eventos van a poder acompañarme. Desde el 2021 estoy en la Selección Nacional y la verdad es un orgullo poder representar a mi país haciendo el deporte que me apasiona, claramente es una gran responsabilidad y me preparo mucho para ello”, aseguró.

Sobre el respaldo y acompañamiento oficial sostuvo: “de parte de Chubut Deportes recibo una beca mensual y están a disposición para ayudarme siempre que puedan. El último tiempo estuvieron muy presentes para ver en que podían colaborar y aportar para mi carrera deportiva”, destacó.

Luego, el deportista nacido en Trelew comentó: “En la actualidad me encuentro entrenando en el club y biblioteca Mariano Moreno, preparándome para el próximo nacional que se realizará en abril en el CeNARD. Luego, del 19 al 25 de mayo tengo el Panamericano en Colombia, que es mi primer torneo internacional del año. Entreno todos los días de la semana y algunos días hago doble turno. También le sumo aparte tres días de gimnasio de fuerza para fortalecer”, explicó.

Para finalizar, el destacado gimnasta comentó cuál es su principal meta para el 2026. “Este año mi objetivo principal es poder clasificar a los Juegos Odesur y participar de este evento tan masivo lleno de los mejores deportistas de Sudamérica. Luego está el mundial que se realiza en China, al cual pretendo ir como selección de mayores, en donde participan los mejores gimnastas del mundo”, culminó.