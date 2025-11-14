Todo listo para la Gala Mundial de Kick Boxing y K1

Este sábado, en el Gimnasio municipal Nº1, se llevará adelante la velada organizada por el Team Antileo. Estará en juego el título mundial en la modalidad K1.

El Gimnasio municipal Nº1, desde las 12, será escenario – este sábado- de la Gala Mundial de Kick Boxing y K1, organizada por el Team Antileo, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Por primera en Comodoro Rivadavia, se disputará un título mundial en la modalidad K1, en la categoría hasta 64 kg. Esta velada la protagonizarán y estarán combatiendo el actual campeón y representante de Bolivia; Berty “El Guerrero” Arce frente al comodorense Erick “El Terrible” Cheuque por el título de la Unión Mundial de Kickboxing Asociados.

Además, habrá peleas internacionales con grandes exponentes de Bolivia, Chile y Argentina. También se desarrollarán combates amateurs de adultos y niños, en los que participarán escuelas de Comodoro.

En la conferencia de prensa del lanzamiento de la Gala estuvieron: Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Marcos Antileo del Team Antileo, que es el organizador de la velada internacional, Erick “El Terrible” Cheuque y Berty “El Guerrero”, los dos protagonistas que irán por el título de la Unión Mundial de Kickboxing, acompañados por Jaime Angulo, referente de USKA 1 de Chile.

Berty “El Guerrero” Arce (Bolivia), agradeció a “todas las personas que han hecho posible estar acá y la verdad que esperamos que sea un evento de gran nivel. Estamos preparados y enfocados en la pelea”.

Erick "El Terrible" Cheuque (Argentina), hizo mención especial a Marcos Antileo “por esta oportunidad y por confiar en nosotros y en el trabajo que venimos haciendo hace años. Venimos peleando seguido, ganando varias peleas y representando bien la escuela y a Comodoro. Estamos contentos por esta oportunidad y esperamos ansiosos esta pelea”, expresó.

Marcos Antileo del Team Antileo, organizador de la velada internacional, agradeció a “todas las personas que están trabajando atrás de esto que es muy importante, es lo más grande que hemos traído, costó mucho y lo veníamos hablando hace mucho tiempo. Espero que sea una fiesta para todos los que puedan estar, ya que son bastantes competidores desde los niños hasta la pelea por el título del mundo”.

Sobre la pelea principal, Antileo sostuvo que “nos enorgullece tener esta posibilidad en Comodoro de ver estos a estos dos atletas. La verdad que me pone muy contento porque es un esfuerzo grande que se hizo de muchas personas así que espero que sea una fiesta”.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, desde su lugar, agradeció la presencia de todos los competidores tanto locales, como los visitantes de Chile y Bolivia.

“También quiero felicitar a Marcos (Antileo) que trabajó y viene trabajando por el kickboxing hace mucho tiempo y después tomó este desafío y hoy tienen su espacio. Tener a nuestro deportista acá con esta posibilidad de una competencia internacional es un orgullo para nosotros como Estado municipal”, manifestó el titular de la cartera deportiva de la ciudad.

Martínez, agregó que “no estamos equivocados que se están haciendo las cosas bien, que nuestros dirigentes deportivos tienen que tener la posibilidad de organizar y demostrar su trabajo, que nuestros deportistas tienen que tener esta posibilidad de pelear con atletas internacionales”.

……………

Programa de peleas

1) Malcon “El Dogo” Onieva (Argentina - Team Antileo) vs Cesar “Diesel” Núñez (Chile).

2) Rocío Aros (Argentina - Team Rivas) vs Gabriela “La Furia” Godoy (Chile).

Pelea semipro modalidad kick boxing:

3) Julieta Almonacid (Team Fénix) vs Fátima De Angel (Ni Jim) - Categoría 60 kg.

4) Maximiliano Breintebucher (Team Balboa) vs Eliseo Quintana (Team Wolf) - Categoría 65 kg.

5) Ludmila Cortés (Dojo Pantera Buenos Aires) vs Mía Cerezo (Team Mellado) - Categoría 56 kg.

6) Gonzalo Machado (Necochea Buenos Aires) vs Fabián García (Team Mellado) - Categoría 77 kg.

7) Lucía “La Vikinga” (Ni Jiam -Pto. Madryn) vs María Ferreira (Team Mellado) - Categoría 56 kg

8) Jonatan Vivas (Madryn Kick Boxing) vs Agustín Robles (Team Rivas) - Categoría 60 kg

9) Ema Gaitán (Team Mellado) vs Juan Ugarte (Team Antileo) - Categoría pesado.

Título binacional modalidad kick boxing semipro:

10) Matías Guerreiro (Chile) vs Gabriel Vargas (Argentina Team Antileo) - Categoría 67 kg.

11) Benjamín Barrientos (Chile) vs Guillermo Fernández (Argentina Team Mellado) - Categoría 85 kg.

Título binacional modalidad kick boxing:

12) Maximiliano “El descendiente” Flandez (Chile) vs Guillermo “El cowboy” Tiscornia - Categoría 66 kg.

Pelea profesional título profesional kick boxing:

13) Rodrigo Molina (Madryn Kick Boxing) vs Miguel “El Duro” Poveda (Team Poveda) - Categoría 77 kg-

Título binacional modalidad K-1:

14) Alejandro “El Indio Blanco” Galarza (Bolivia) vs Marcelo “El Intocable” Gallo (Ni Jiam Argentina) - Categoría 61 kg.

Título del Mundo K-1:

15) Berty "El Guerrero" Arce (Bolivia) vs Erick "El Terrible" Cheuque (Argentina) - Título Mundial de la Unión Mundial de Kickboxing Asociados - Categoría hasta 64 kilogramos.

kick Foto: Prensa Comodoro Deportes.