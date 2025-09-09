Tomás Fonzi confirmó que tiene un problema en el corazón

El actor reveló que indican los estudios médicos que se hizo hace poco y puso en alerta a todos.

Tomás Fonzi atraviesa un momento pleno de su vida a sus 43 años. Sin embargo, un detalle de su salud generó alarma en medio de una nota. En una entrevista reciente, el actor contó detalles de una afección cardíaca que tiene. Una cuestión que aparentemente no le trae problemas pero que genera todo tipo de preguntas.

"Es real, tengo bradicardia", le contó Fonzi a Nico Peralta, al ser consultado por el diagnóstico que recibió tiempo atrás tras realizarse un chequeo de rutina. “Es una bradicardia benigna, que por lo general lo son”, aclaró el hermano de Dolores Fonzi, antes de explicar lo que tiene: “significa que mi corazón late a bajas revoluciones o a bajas revoluciones según el promedio”.

“Entonces, cuando hago deporte y esas revoluciones suben, no hace falta que suban demasiado para estar en ritmo de cardio", amplió. Sin embargo, aseguró que esta condición especial no implica más controles que los habituales. “Para nada. Se llama corazón de atleta, pero no es porque sea un súper atleta. Le pusieron ese nombre”, dijo.

“El deporte ayuda a eso: a que el corazón se vaya adaptando a regular más bajo. Entonces, cuando le pedís y exigís el cuerpo, por ejemplo en una carrera, me brinda más resistencia y más capacidad aeróbica porque no estás latiendo al mango”, sumó el actor, muy al tanto de la particularidad que tiene su corazón y cómo funciona.

Para ser más claro y graficar lo que es la bradicardia, la afección que tiene en su corazón, Tomás Fonzi brindó un ejemplo. “Como si fuera un auto: si lo llevás al rojo todo el tiempo, se sobrecalienta. Cuando un auto puede ir rápido pero a bajas revoluciones, consume poca nafta, mantiene el ritmo y la temperatura. Es un poco eso", señaló.

Tomás Fonzi recordó el momento más trágico de su vida: "Casi muero"

Tomás Fonzi contó un momento de su vida que nadie conocía y que llamó la atención de todos. El actor habló de cuando estuvo a punto de perder la vida.

“En una época era adepto a saltar de los aviones, hice varios saltos bautismo”, adelantó el actor. Y contó lo que le pasó en paracaídas: “Ya en el segundo o tercer salto caés durante un minuto en caída libre, desde los 4000 metros de altura; y en un momento el tipo que bajaba conmigo me empezó a gritar: ‘¡No, abre, no abre!’”.

“Veo el paracaídas hecho un nudo, y seguíamos cayendo a toda velocidad. En un momento finalmente se abre, ese mismo que estaba enredado, no hizo falta intentar abrir el otro que tenía el instructor”, recordó el actor.

Fonzi siguió con su relato: “Del avión habían saltado como quince personas más, y me di cuenta que nosotros habíamos abierto el paracaídas mucho más abajo cuando vi a todo el mundo muy alto, lejos de nosotros”.

Para terminar con la anécdota, Tomás Fonzi reconoció qué sintió al darse cuenta de lo ocurrido: “Cuando llego al piso y empiezan a caer todos mucho más tarde, ahí me cayó la ficha; me bajó la presión, hiperventilé. Tuve una especie de ataque de pánico porque ahí en cinco minutos pensé todo lo que podía haber pasado, hasta perder la vida”.